Кулеба об эвакуации украинцев из Афганистана: 90 человек ждут, но есть проблемы Министр отметил, что спасение украинцев проходит очень сложно

22:54, Вчера

В Афганистане около 90 украинцев и членов их семей ожидают эвакуации, однако вылет самолетов из аэропорта Кабула сопровождается большими проблемами.

Об этом рассказал в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Сейчас до 90 человек, которые обратились в посольство и ожидают эвакуации, - это украинцы и члены их семей, которых мы считаем своими. Мы будем возвращать наших людей любыми способами. Я ничего более сложного, чем эвакуация из Афганистана, в профессиональной жизни не испытывал", - сказал он.

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Как рассказал глава МИД, вылет каждого украинского самолета сопровождался "бешеными проблемами".

"Например, собирается группа украинцев на посадку в самолет. Кто-то из других людей видит, что началось какое-то движение, и начинают штурмовать этот самолет. Доходило до того, что стюарды были вынуждены изнутри закрывать дверь, чтобы не допустить волну людей внутрь. Или самолету говорят: в 6:00 к вам подвезут группу пассажиров, ждите, вы вылетаете. Но самолет вдруг выходит на полосу и улетает без наших граждан. Мы в буквальном смысле развернули один самолет в воздухе из-за того, что на его борту не было граждан Украины. Это был частный самолет, с которым мы договорились, что они заберут граждан Украины, они решили нарушить договоренности и вывезти только своих родственников. Мы их развернули на полпути к Украине", - заявил министр.

По его словам, в Кабуле возле аэропорта собираются тысячи людей.

"Наши офицеры ГУР, которые с военным самолетом туда полетели, просто за шиворот вытаскивали украинцев из толпы, чтобы они могли попасть на борт. Частный самолет, о котором договорилась Украина, - это был последний гражданский самолет, который вылетел из этого аэропорта до его закрытия 23 августа. Но военная часть аэропорта работает. Мы сейчас находимся в стадии очередного этапа эвакуации. Пока не могу раскрывать детали, но вскоре будут новости. Но 31 августа и военный аэропорт должен закрыться. После 31 августа эвакуация будет продолжаться, но договариваться надо будет не с британцами и американцами, которые сейчас контролируют аэропорт, а с талибами или назначенными ими людьми", - сообщил Кулеба.

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Напомним, 22 августа в аэропорту "Борисполь" приземлился самолет Ил-76 ВВС Украины, который накануне вылетел из Афганистана. Этим рейсом из аэропорта Кабула были эвакуированы 83 человека, в том числе 31 украинец.

Ранее Украина вывезла из Афганистана 79 человек, из которых 8 украинцев, остальные - граждане других стран: Нидерланды, Хорватия, Беларусь и сам Афганистан.

После кровавых терактов 26 августа в Кабуле президент Украины Владимир Зеленский поручил как можно скорее эвакуировать украинцев из Афганистана.