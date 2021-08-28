Какие товары нельзя вернуть и как манипулируют со "скидками": советы эксперта Максим Несмиянов рассказал, как магазины обманывают покупателей

16:04, Сегодня

Есть перечень товаров, которые нельзя вернуть в магазин после покупки — об этом рассказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов.

"Расскажу интересную историю. Позвонил парень, он нашел мой телефон в интернете, просит помочь вернуть товар. Говорит, что купил обручальное кольцо, сделал предложение, а девушка отказалась, и в магазине тоже отказались принять. Я говорю: они согласно постановлению Кабинета министров правы (ювелирные изделия не подлежат возврату и обмену – ред.), и ты имей в виду, что максимум ты его можешь продать как б/у товар или сдать в ломбард как лом. Там 31 категория товаров: подушки, постельное белье… Это можно найти в интернете в постановлении Кабинета министров. Но там есть гарантия, спрашивайте при покупке и для этого сохраняйте чек. В случае чего, товар можно вернуть по гарантии, что я делал в свое время", — сказал он.

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Также эксперт прокомментировал продажу товаров "со скидкой", цена на которые была изначально безосновательно завышена.

"Мы же понимаем, что это безумие, цена завышена в десятки раз. Это однозначно обман. По закону, скидки должны доказываться, но этот пункт не прописан в законе. Они могли переоценку провести пару раз, но я бы это трактовал как мошеннические действия, я бы все это в Уголовный кодекс вытянул по 190-й статье. Закон о защите прав потребителей не работает в этом случае, и полиция ничего делать не будет. Поэтому я советую просто мониторить рынок и знать, сколько стоит та или иная категория товара. Таких обманов огромное количество. Как-то пришел в спортивный магазин известной сети, чем больше снимаешь наклеек с товара, тем больше цена. Директор говорит: а вы знаете, у нас по-разному переоценка, мы по курсу доллара выравниваемся, по закупочным ценам, у нас все время менялась цена, поэтому проводили переоценки. Так обычно они играют", — сказал он.

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Несмиянов не советует приобретать подарочные сертификаты магазинов.

"Подарочный сертификат – это последнее, что нужно дарить. Они трактуют подарочный сертификат как задаток, аванс, они уходят в юридические нормы, где это не подлежит возврату. Люди, не покупайте на подарок подарочный сертификат, подарите деньги! Человек приходит с этим сертификатом, размер подобрать не может, фасон, цвет, что угодно", — сказал он.

Ранее сообщалось, что ежегодно на прилавках украинских магазинов становится больше продуктов, содержащих опасные для здоровья компоненты. Некоторые из них в Украине разрешены в небольшом количестве, а некоторые - запрещены, однако информацию о них на упаковке хорошо маскируют.

Также Максим Несмиянов рассказывал, какие уловки маркетологов заставляют покупателя тратить больше денег. "Основной лайфхак, вы покупаете товар, и там есть штрих-код – вы на месте его забиваете в телефон, и вам весь состав, весь товар везде во всех супермаркетах выбивает. И вы видите – обман это или не обман. Не нужно сегодня бегать по всем магазинам, достаточно зайти в интернет с этим кодом, и вы все поймете", — сказал он.