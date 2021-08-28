Нужно усиливать наши научные возможности — Скалецкая об идее премьер-министра Зоряна Скалецкая прокомментировала инициативу по созданию биокластера

18:26, Сегодня

В Украине хотят создать биокластер, где будут производить вакцины и тест-системы. Инициативу власти прокомментировала экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24".

"Для науки, разработок всегда нужно быть в процессе, даже если не дойдет до успешно реализованного результата, все равно нужно в этом направлении усиливать наши научные возможности, назовем это биокластеры или научные центры. Даже если мы с этой вакциной уже не включимся в гонку за рынок сбыта, то есть и другие вирусы, заболевания, по которым нужно проводить исследования и разработки, и весь мир в этом процессе соревнуется", — сказала она.

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Скалецкая отметила, что возможности в Украине есть.

"Возможно, ситуация пандемии дает нам толчок, и в том числе привлечение государственных и иностранных инвестиций в этот сегмент, так как ученых у нас много, с большим опытом. Но не вкладывались средства в контексте производства, сейчас есть возможность. Но говорить о том, что у нас есть финализированный продукт, готовый к производству на территории Украины, пока рано", — сказала она.

Напомним, на заседании Кабмина 18 августа премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил инициативу о создании биокластера "Биологическая безопасность и развитие биотехнологических технологий", где будут производить вакцины и тест-системы, передает "Укринформ".

Биокластер — это группа взаимодействующих между собой организаций (в том числе промышленных), работающих в сфере биотехнологий.

Ранее академик Сергей Комиссаренко рассказал, что в Украине разрабатывается 4 вакцины от коронавируса. "Украинская вакцина будет сделана не ранее, чем через год, а возможно, что и дольше. Если более подробно, то сейчас мы работаем над четырьмя вакцинами", — сказал академик.