Ринат Ахметов поздравил горняков и дончан с Днем шахтера и Днем города "Донецк – лучший город на земле, и верю, что мирная жизнь вернется в него"

09:30, Сегодня

Дорогие друзья! Земляки!



От всего сердца поздравляю вас с Днем шахтера и Днем города!



Я вырос в шахтерской семье и точно знаю, что эта профессия требует бесстрашия и самоотдачи, силы духа и выносливости.



Быть шахтером – это быть человеком, который готов к опасному и сложному труду.

Быть шахтером – это быть верным товарищем и всегда следовать принципам взаимовыручки.

Каждый из вас – герой, который ежедневно своим трудом и мужеством меняет мир к лучшему. Спасибо вам за это!



День шахтера и День города – праздники, которые неотделимы друг от друга в нашем крае. Судьба моего родного города навеки переплетена с шахтерским трудом. Построенный на шахтах, созданный теми, кто знает цену труду, я знаю, Донецк – лучший город на земле, и верю, что мирная жизнь вернется в него, а вокруг «Донбасс Арены» зацветут розы.



С праздником вас, дорогие дончане! С Днем шахтёра и с Днем рождения города!

Здоровья, мира и благополучия вам и вашим близким!



С глубоким уважением,

Ринат Ахметов