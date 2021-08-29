Иловайск конкретно показал, что против украинцев воюют российские войска – глава ВКУ Мировое украинство приобщается к противодействию российской дезинформации

15:44, Сегодня

Украина должна не позволять российской пропаганде представлять войну на Донбассе как гражданскую.

Об этом заявил в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" президент Всемирного конгресса украинцев Павел Грод, комментируя седьмую годовщину Иловайской трагедии.

"День защитника и трагедия Иловайска – печальное, но важное событие. Важно, чтобы мир помнил и знал, что идет российская агрессия, и Иловайск – один из многих, к сожалению, примеров, который конкретно показывает, что это были российские войска, которые воюют против украинцев. Мы не можем позволить, чтобы российская пропаганда расценивала это как гражданскую войну. Важно, что мы привлекаем мировое украинство к этому, и противодействие российской дезинформации – один из наших главных приоритетов", - заявил Грод.

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Как известно, Украина 29 августа чтит память военных, погибших в боях за Иловайск.

Бои за Иловайск между украинскими войсками и российскими наемниками, поддержанными регулярными войсками РФ, развернулись в августе 2014 года. 18 августа в ходе ожесточенных боев украинские силовики, значительной частью состоявшие из добровольческих батальонов, вошли в Иловайск. Они смогли взять под свой контроль часть города. Однако после захода значительных сил регулярных российских войск 23-24 августа в тыл украинской группировки с территории РФ иловайская группировка оказалась в окружении. В ночь на 29 августа президент России Владимир Путин обратился к "силам ополчения" с призывом открыть гуманитарный коридор для окруженных украинских военных.

При выходе украинских военных и добровольцев из окружения в так называемом "зеленом коридоре" российские войска открыли огонь. Официально во время боев за Иловайск погибли 366 украинских военных, ранены - 429, пленные - 300.