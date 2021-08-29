Украинцам нужно двойное гражданство с другими странами, но не с Россией – глава ВКУ Сегодня миллионы украинцев выехали за границу и имеют другие паспорта, напомнил Павел Грод

18:11, Вчера

В Украине необходимо ввести двойное гражданство, чтобы быстрее развивать страну, однако для паспортов России нужно сделать исключение.

Об этом заявил в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" президент Всемирного конгресса украинцев Павел Грод.

"Почему для Украины полезно двойное гражданство? Сегодняшняя реальность – когда миллионы украинцев выехали за границу и имеют другие паспорта. Говорим о западном мире, где у людей есть огромный опыт, образование, научные знания, политические знания, которые готовы вернуться, но им это невыгодно, потому что будут вынуждены отказаться от своего канадского или американского гражданства. Мы их хотим привлечь к развитию успешного украинского государства", - отметил президент ВКУ.

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Грод привел пример балтийских стран, которые сразу после обретения независимости "открыли свои двери для членов диаспоры, привлекли их к государственной службе, ко всем элементам общества", и в результате смогли лучше бороться с постсоветским менталитетом.

"Очень важно, чтобы у нас было двойное или множественное гражданство, мы бы более эффективно развивали Украину. Но угрозы тоже реальны, и меры безопасности просты: определяются страны, гражданство которых признается. Это уже существует, есть много конкретных примеров. Не признаем двойное гражданство с Россией и дополнительные меры. Все это можно решить очень быстро, 1,5 года назад мы разработали пакет документов, который представили президенту", - рассказал он.

Напомним, народные депутаты от разных политических сил внесли в Верховную Раду проект изменений в закон "О гражданстве Украины" относительно автоматической утраты гражданства Украины в случае добровольного получения гражданства государства-агрессора - Российской Федерации. Текст документа на сайте парламента пока отсутствует.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ Виктор Водолацкий сообщил, что в оккупированных районах Донбасса российские паспорта по упрощенной схеме получили 611 тысяч украинцев.

"Граждане России - это не только те (жители ОРДЛО - ред.), кто получил паспорт Российской Федерации, а их сегодня 611 тысяч, и каждый день эта цифра увеличивается. Я думаю, что до конца года большинство желающих получить паспорт гражданина Российской Федерации будет иметь такую возможность", - заявил Водолацкий, которого цитирует "Интерфакс".

Член украинской делегации в ТКГ по Донбассу Сергей Гармаш в эфире телеканала "Украина 24" сообщил, что российские оккупационные власти в ОРДЛО будут изымать у граждан украинские паспорта.