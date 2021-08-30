"Невероятная история": нардеп об операции украинских военных в Кабуле Алексей Гончаренко рассказал, как украинские военные помогли эвакуировать группу людей из Канады

13:02, Сегодня

Западная пресса рассказала, как украинские военные помогали эвакуировать людей из Афганистана. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

"Невероятная история спасения людей из Афганистана с участием украинских военных!

Издание The Globe and Mail рассказало, как наши военные помогают эвакуировать людей из Кабула в сверхсложных условиях. Оказалось, что правительство Канады обратилось в Киев с просьбой помочь эвакуировать переводчиков, работавших с журналистами и с военными в Афганистане.

Украинские военные вышли в город, нашли переводчиков, а затем пешком сопровождали два микроавтобуса с людьми, которых надо было эвакуировать. Эта история имеет хорошее окончание, потому что переводчиков вместе с семьями уже вывезли в Киев, потом они отправятся в Канаду", — рассказал он.

По словам Гончаренко, эта ситуация в очередной раз показывает высокий профессионализм украинских военных.

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Добавим, издание The Globe and Mail рассказало, как происходила эвакуация из Кабула с участием украинских военных. Среди эвакуируемых был и сотрудник издания. Украинские военные вышли в город Кабул пешком, чтобы сопровождать на аэродром два микроавтобуса, в которых были переводчики и их семьи, всего 19 человек. Солдаты окружили и провожали машины последние 600 метров до аэропорта.

Спасение переводчиков было осуществлено рано утром в пятницу в Кабуле, на следующий день после того, как последний канадский эвакуационный самолет покинул Афганистан, и через несколько часов после атаки террориста-смертника у одних из ворот международного аэропорта имени Хамида Карзая, в результате которой погибли около 20 человек. Самолет с эвакуированными людьми прилетел в Киев.

26 августа в Афганистане возле аэропорта Кабула прогремели два взрыва, которые унесли более 100 жизней - 90 афганцев и 13 американских военных. Смертник подорвал себя в толпе возле пропускного пункта в аэропорту, который контролировали солдаты США и Великобритании. Кроме того, возле отеля взорвалась заминированная машина. Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая группировка ИГ.

Захват власти в Афганистане талибами спровоцировал панику в стране, многие, в том числе те, кто сотрудничал с США, пытаются покинуть Афганистан любой ценой. Западные страны эвакуируют своих граждан и граждан других государств, в том числе и Афганистана.