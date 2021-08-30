"Невероятная история": нардеп об операции украинских военных в Кабуле

Алексей Гончаренко рассказал, как украинские военные помогли эвакуировать группу людей из Канады

Мария
Николаенко

Западная пресса рассказала, как украинские военные помогали эвакуировать людей из Афганистана. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале. 

"Невероятная история спасения людей из Афганистана с участием украинских военных!

Издание The Globe and Mail рассказало, как наши военные помогают эвакуировать людей из Кабула в сверхсложных условиях. Оказалось, что правительство Канады обратилось в Киев с просьбой помочь эвакуировать переводчиков, работавших с журналистами и с военными в Афганистане.

Украинские военные вышли в город, нашли переводчиков, а затем пешком сопровождали два микроавтобуса с людьми, которых надо было эвакуировать. Эта история имеет хорошее окончание, потому что переводчиков вместе с семьями уже вывезли в Киев, потом они отправятся в Канаду", — рассказал он.

По словам Гончаренко, эта ситуация в очередной раз показывает высокий профессионализм украинских военных. 

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Добавим, издание The Globe and Mail рассказало, как происходила эвакуация из Кабула с участием украинских военных. Среди эвакуируемых был и сотрудник издания. Украинские военные вышли в город Кабул пешком, чтобы сопровождать на аэродром два микроавтобуса, в которых были переводчики и их семьи, всего 19 человек. Солдаты окружили и провожали машины последние 600 метров до аэропорта.

Спасение переводчиков было осуществлено рано утром в пятницу в Кабуле, на следующий день после того, как последний канадский эвакуационный самолет покинул Афганистан, и через несколько часов после атаки террориста-смертника у одних из ворот международного аэропорта имени Хамида Карзая, в результате которой погибли около 20 человек. Самолет с эвакуированными людьми прилетел в Киев. 

26 августа в Афганистане возле аэропорта Кабула прогремели два взрыва, которые унесли более 100 жизней - 90 афганцев и 13 американских военных. Смертник подорвал себя в толпе возле пропускного пункта в аэропорту, который контролировали солдаты США и Великобритании. Кроме того, возле отеля взорвалась заминированная машина. Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая группировка ИГ.

Захват власти в Афганистане талибами спровоцировал панику в стране, многие, в том числе те, кто сотрудничал с США, пытаются покинуть Афганистан любой ценой. Западные страны эвакуируют своих граждан и граждан других государств, в том числе и Афганистана.

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