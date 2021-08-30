Жара и дожди: озвучен прогноз погоды в Украине до конца лета Из-за непогоды в Украине остались без электричества более 100 населенных пунктов

15:38, Сегодня

В северных и западных областях Украины 31 августа синоптики прогнозируют прохладную погоду с дождями. Между тем в Донецкой, Луганской, Херсонской областях и в Крыму еще будет по-летнему жарко, но и там возможны грозы.

Как сообщается в сюжете программы "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24", из-за непогоды в Украине в ночь на 30 августа 126 городов и сел остались без света.

Грозы и ураганы мощнее всего пронеслись по Киевской, Черниговской и Житомирской областям. Чтобы починить оборванные провода и дать свет в дома, энергетики уже приступили к работе.

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Ранее в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" заведующая отделом прикладной метрологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух заявила, что в Украине из-за климатических изменений становится все больше погодных аномалий, последние пять лет стали рекордно теплыми:

"К сожалению, мы действительно наблюдаем, что в течение последних дней, месяцев и даже лет у нас все чаще отмечаются аномальные погодные условия, все больше погодных экстремумов наблюдается. Это не случайность, это тенденция, которая характерна для наших сегодняшних условий. То есть мы отмечаем изменение климатической системы - повышается температура воздуха, изменяется термический режим, меняется продолжительность сезонов и, к сожалению, таких экстремальных температур у нас становится все больше. Причем именно аномалий, когда у нас достаточно жарко, становится все больше и больше".