Нужна комиссия и реестр — омбудсмен рассказала о трудностях поиска пропавших на Донбассе Людмила Денисова рассказала, чего не хватает для эффективной работы по пропавшим без вести

18:54, Вчера

Пропавшими без вести за время российской оккупации на Донбассе считаются 258 человек, сообщили в Министерстве иностранных дел. Ситуацию прокомментировала в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Согласно закону, который был принят в 2018 году, который определяет правовой статус людей, пропавших без вести, нужно, чтобы в Украине была создана и работала комиссия по поиску пропавших без вести. К сожалению, на сегодняшний день комиссия, которая была создана в 2020 году, не заработала. Почему? Потому что недостаточно финансирования, и в целом комиссия состоит из представителей государственных органов, но на постоянной работе в ней — только ее глава. Но глава комиссии не может делать все сам. Им нужно создать секретариат, а если нет денег в бюджете, то и секретариата нет. Второй вопрос — до сих пор не создан реестр, который по этому закону должно было создать Министерство юстиции. Сейчас Министерство юстиции вносит проекты законов, чтобы изменить — или в целом убрать комиссию и отдать полномочия уполномоченному, или сделать какую-то новую должность", — сказала она.

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По словам Денисовой, официальный список пропавших без вести может быть неточным.

"Мы всегда общаемся с общественными организациями, в том числе на оккупированных территориях, получаем от них информацию, проверяем ее, затем причастные органы проверяют и вносят в список. Но все равно это неточная информация, и если кто-то знает о каких-либо пропавших, то мы в ожидании информации", — сказала она.

Напомним, в Международный день жертв насильственных исчезновений в МИД заявили, что за 7 лет сотни людей пропали без вести или были похищены на временно оккупированных Россией территориях Украины.

"МИД в очередной раз привлекает внимание мирового сообщества к судьбе этих людей и факта причастности российской оккупационной администрации к их исчезновению. Россия должна понести ответственность за свои агрессивные действия и нарушения прав человека и освободить всех, кого незаконно задержали", — говорится в сообщении министерства.