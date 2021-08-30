Принудительных прививок не будет: в Минздраве рассказали о вакцинации учителей Работники образования являются одной из основных групп риска

20:10, Вчера

Министерство здравоохранения проводит просветительскую работу среди работников образования, чтобы стимулировать их сделать прививки от коронавируса COVID-19, но вакцинация является добровольной.

Об этом рассказал в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" спикер Минздрава Роман Борщ, комментируя информацию, что в Украине полностью вакцинированы от COVID-19 менее 30% учителей.

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Представитель Минздрава отметил, что педагоги являются одной из основных групп риска, "ведь это те люди, которые ежедневно в своей работе контактируют с большим количеством людей, и имеют повышенный риск заболеть COVID-19". Борщ напомнил, что при переходе в желтую или оранжевую зону карантина учебные заведения смогут продолжать очное обучение только если там будет 80% и больше вакцинированных работников.

"Это является одним из первых мероприятий, которые должны стимулировать учителей и работников образования прививаться и таким образом уберечь себя, своих родных, коллег и обеспечить таким образом очное обучение... Также мы продолжаем совместно с Министерством образования и науки и просветительскую работу, обеспечиваем всей необходимой информацией о процессе вакцинации, о вакцине", - отметил он.

На вопрос, рассматривает ли Минздрав способы, чтобы более настойчиво стимулировать педагогов к вакцинации, Борщ отметил:

"Я скажу, что вакцинация от коронавируса в Украине является добровольной и бесплатной. Пока не предусмотрено никакой принудительной вакцинации. Есть у нас постановление Кабинета министров, четко регламентирующее, в каких случаях может работать учреждение или не может... Сейчас в Министерстве не рассматривается какой-либо принудительный элемент или прививки каких-либо групп населения".

Представитель Минздрава также сообщил, что по состоянию на 29 августа, "если брать в целом работников образования, почти 890 тысяч прививок было сделано".

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Напомним, начальник главного управления общего среднего и дошкольного образования Минобразования Юрий Кононенко сообщил, что перед началом учебного года полностью вакцинированы от коронавируса 29% коллективов школ. Он отметил, что в Минобразования такие показатели вакцинации считают успешными.

"По состоянию на 27 августа полностью вакцинированы около 185 тысяч педагогов - это 29%. И 23% - еще 145,5 тысяч людей - вакцинированы одной дозой", - сообщил Кононенко, которого цитирует "Громадське радіо".

По данным Минздрава на 30 августа, от начала кампании вакцинации в Украине суммарное количество сделанных прививок составляет 8 931 640. Из них получили 1 дозу - 5 308 725 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 3 622 915.

Согласно опросу компании Gradus Research, проведенному 2 июля, большинство украинцев, которые не планируют вакцинироваться, не изменят своего мнения, даже если после этого можно будет ездить в Европу.