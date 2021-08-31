Нож в спину от подростков: в Ровно двое близнецов ранили женщину Полиция открыла дело по статье "хулиганство"

21:12, Вчера

В Ровно женщина средь бела дня получила удар ножом в спину. Возле детской площадки на нее напали двое несовершеннолетних.

Как сообщается в эфире программы "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24", 42-летнюю пострадавшую госпитализировали. На видео с камер наблюдения видно, как один из парней бьет в спину прохожую и убегает. По горячим следам правоохранители вышли на вероятных нападавших. Ими оказались два 15-летние братья-близнецы. Инцидент квалифицировали как хулиганство. Парень, который ранил женщину, пока в СИЗО.

"По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Частью 4 статьи 296 предусмотрена ответственность от 3 до 7 лет. Мотив, как один из версий - просмотр запрещенных мультфильмов и компьютерных игр, где присутствует определенная жестокость", - рассказал начальник Ровенского районного управления полиции Роман Штеба.

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Хирург Ровенской областной больницы Виктор Мулярчук сообщил, что пострадавшая женщина получила четыре ранения, два из них довольно глубокие.

"Пациентке проведена хирургическая обработка ран, проведена остановка кровотечения, в настоящее время пациентка находится в отделении интенсивной терапии. Угрозы жизни нет", - сказал врач.

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Фото - Полиция Ровенской области

Фото - Полиция Ровенской области