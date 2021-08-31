В Черкассах бабушку арестовали по подозрению в пытках над внуком: ребенок в коме Женщину поместили под стражу, свою вину она отрицает

22:55, Вчера

В Черкассах бабушку 7-летнего мальчика арестовали по подозрению в пытках над внуком. Ребенок в коме находится в больнице.

Как сообщается в сюжете программы "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24", 31 августа в Черкассах суд избирал меру пресечения Виктории Лясовой - неродной бабушке тяжело травмированного 7-летнего Андрея, которого на днях госпитализировали в критическом состоянии - истощенного и обезвоженного, с огромной гематомой на голове, разорванными губами и ушами и частично отсутствующим половым органом.

На суд женщина пришла со своим адвокатом и сразу попросила сделать заседание закрытым. Судья согласился, но решение суда объявили публично - 2 месяца под стражей, как и просила прокуратура. Обвинение подчеркивало, что подозреваемая может скрыться от правосудия, как делала это раньше.

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Виктория Лясова уже была под следствием за грабеж и нанесение легких телесных повреждений. В 2019 году ее даже объявили в розыск.

Наручники на женщину надели прямо в зале суда. Арест ни Виктория, ни ее адвокат комментировать не стали.

Однако журналистам женщина заявила, что якобы ее неродной внук травмировался не дома:

"Он травмировался в городе Черкассы. Что вы хотите?.. Сам ходил, гулял... Не дома и не во дворе даже".

Но полиции женщина накануне рассказала совсем другое - что мальчик упал с кучи кирпича во дворе, по меньшей мере три дня бабушка лечила его самостоятельно, и только когда потерял сознание, вызвала скорую.

Врачи уже неделю борются за жизнь Андрея, но говорят, что ребенку все хуже - "терминальная кома, полиорганная недостаточность".

До конца октября Виктория Лясова будет находиться в СИЗО. Расследование продолжается.

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Ранее в Житомирской области военный выстрелил в 9-летнего мальчика, когда показывал ему, как обращаться с табельным пистолетом. Пуля попала ребенку в спину, повредив внутренние органы.

Раненого мальчика мужчина привез в больницу. Полицейским, которых вызвали медики, военный сначала сказал, что ребенка случайно кто-то подстрелил на реке. Но потом рассказал правду. Его сразу задержали. А в багажнике машины, которой он приехал, изъяли целый арсенал.