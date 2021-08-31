Гордон обратился к жителям ОРДЛО: кто "мутит воду", покинет Донбасс за сутки Журналист заявил, что коллаборантам "украинская армия даст коридор, по которому они покинут этот край навсегда"

23:39, Вчера

Украина обязательно вернет оккупированные районы Донбасса, а тем, кто "мутит воду" в ОРДЛО, украинская армия даст лишь сутки, чтобы покинуть эти территории навсегда.

Об этом заявил в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" журналист Дмитрий Гордон.

"Донецк – очень красивый зеленый город. Какие отели прекрасные. Donbass Palace – какой отель, один из лучших в стране. Какой потрясающий построили аэропорт – разбомбили все сволочи. Аэропорт был лучшим аэропортом Украины. Стадион "Донбасс Арена" – лучший стадион Украины. Донецк – потрясающий город. Мне очень жаль дончан, кто сейчас там живет, тех, кто был вынужден уехать. Там комендантский час по-прежнему, люди живут в страхе, забиты", - сказал Гордон.

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Журналист обратился к жителям Донбасса:

"Я хочу, чтобы все жители Донецка и Луганска знали, что мы их ждем, мы их любим, для нас это граждане Украины. И мы обязательно будем вместе. А те, кто мутит воду там сегодня, с российскими паспортами кто пришел туда мутить воду – им украинская армия даст коридор, по которому они покинут этот край навсегда в течение суток. Единственное, на что они могут рассчитывать – на коридор и в прямом, и в переносном смысле".

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Ранее журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что украинская армия на Донбассе может начать наступление без предупреждения.

"О наступательных действиях на Донбассе не будут предупреждать ни население Украины, ни наших врагов в России. Когда украинская армия и верховный главнокомандующий поймут, что настал час, будут наступательные действия, без предупреждения", - сказал журналист.

Также Гордон в эфире канала "Украина 24" высказал мнение, что массового наступления России на Украину осенью не произойдет, потому что Владимиру Путину не нужно, чтобы "в Россию шли гробы".