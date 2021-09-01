"Он прыгал в бассейн в одежде": Гордон об интервью с Моргенштерном По словам журналиста, "Моргенштерн – добрый парень"

00:09, Сегодня

Журналист Дмитрий Гордон в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" рассказал, как он в Турции брал интервью у скандального российского рэпера Моргенштерна.

"Моргенштерн – добрый парень. Он говорит: ну мы же после интервью пойдем в ресторан куда-то. А он остановился в другом отеле в Стамбуле. Он говорит: поехали к нам. Я говорю: но у меня одно условие, плачу я. Мы сели на берегу пролива, шикарный отель, красиво, заказали черной икры, шампанского. Конечно, когда потом принесли счет, мы с ним за счет уже не дрались. Потому что он был уже в таком состоянии, когда люди не дерутся. Он уже прыгал в бассейн в одежде, все было как надо. Это в интервью не вошло", - сказал Дмитрий Гордон.

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Напомним, что в 2021 году рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) планировал дать сразу несколько концертов в Украине - в Киеве, Харькове и Запорожье.

Однако Министерство культуры по ходатайству Службы безопасности внесло Моргенштерна в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

Валеев подал иск в Окружной административный суд Киева с требованием отменить данное решение.

Журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Украина 24" заявлял, что ему непонятны причины запрета на въезд в Украину российскому рэперу Моргенштерну.