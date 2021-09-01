День знаний на Донбассе: первоклассников поздравили благотворители и хоккеисты "День знаний – значимое событие в жизни детей и родителей, и для нас важно помочь семьям к нему подготовиться", - заявил Колесников

14:13, Сегодня

Традиционно в День знаний Фонд Бориса Колесникова и хоккейный клуб «Донбасс» поздравляют первоклассников Донецкой области с началом учебного года. Спортсмены и благотворители уже восемь лет реализуют социальную программу, в рамках которой дарят новоиспеченным школьникам фирменные рюкзаки с канцелярией и сладостями.

В этом году Фонд и клуб поздравили 2350 детей из 60 школ Дружковки, Константиновки, Торецка, Волновахи, Покровского района, Ильиновской, Гродовской, Удачненской территориальных громад, а также 12 интернатов Краматорска, Святогорска, Славянска, Николаевки и Алексеево-Дружковки.

1 сентября официальные делегации посетили торжественные линейки и открытые уроки в учебных заведениях, игроки команды «Молодая Гвардия» провели для детей автограф-сессии, рассказали о спортивных достижениях. Свои поздравления школьникам Донецкой области передал и президент благотворительного Фонда Борис Колесников.

«День знаний – значимое событие в жизни детей и родителей, и для нас важно помочь семьям к нему подготовиться. Благотворительный Фонд и хоккейный клуб с 2014 года поздравляют первоклашек Донецкого региона. За это время рюкзаки с канцелярией и сладостями получили 20000 детей! В этом году мы расширили географию социальной программы и передали рюкзаки первоклассникам прифронтовых Торецка и Волновахи. Я искренне поздравляю с Днем знаний всех школьников и студентов – они отправляются в большое плаванье, которое принесет им новые знания, блестящие победы и, конечно же, успех! А будет успешна наша молодежь – будет успешной и Украина! В добрый путь!» – сказал Борис Колесников, президент благотворительного Фонда.

В учебных заведениях были рады визитам спортсменов и благотворителей, дети готовили для них стихи и поздравления, а гости, в свою очередь, дарили первоклассникам подарки и незабываемые эмоции.

«Я – многодетная мама, у меня пятеро детей, и все – уже школьники. Скажу честно: инициатива дарить портфели с наполнением в День знаний – колоссальная поддержка, особенно для малоимущих и многодетных семей, как наша. Очень удобные и красивые рюкзаки, качественная канцелярия – ребята с удовольствием ими пользуются. Кроме того, общение с хоккеистами дает свои плоды – дети по их примеру регулярно делают зарядку, занимаются хоккеем и футболом, проявляют волю к победе и мечтают о большом спорте. Благодарю за такие добрые человечные актуальные проекты в нашем городе, Фонд и клуб делают большое и важное дело», — отметила Мария Григоренко, многодетная мама из Константиновки.

Напомним, социальная акция Фонда Бориса Колесникова и хоккейного клуба «Донбасс» для первоклассников Донецкой области стала уже традиционной. Аналогичный благотворительный проект они реализуют и в канун Нового года: для школьников региона готовятся утренники и тематические открытые уроки, раздаются сладкие наборы.