Спецоперация в тылу "Талибана": украинский разведчик рассказал, как спасал людей в Кабуле Спецназовцы эвакуировали из Кабула людей, которым грозила смерть от рук талибов

21:40, Вчера

Украинские бойцы-спецназовцы в захваченном талибами Афганистане в течение двух недель спасли более 700 человек, в том числе группу канадских военных переводчиков. В условиях постоянной стрельбы, взрывов и терактов спецназовцы доставляли людей в аэропорт Кабула, откуда осуществлялась эвакуация.

В эфире программы "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24" непосредственный участник операции рассказал, как украинские разведчики действовали в тылу талибов. Олег прячет лицо за балаклавой. Он впервые раскрыл детали эвакуации людей из Афганистана.

"Мы были разбиты на несколько групп. Мы спали где-то по две-три часа. Это полный хаос, нет ничего, не работают никакие институты, законы не работают, никто ничего не контролирует", - рассказал спецназовец.

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29 августа украинским военным поступил приказ - доставить в аэропорт 19 граждан Афганистана - переводчиков, работавших на канадскую армию, и членов их семей. Сложность заключалась в том, что две попытки эвакуации этих людей армейцами США и Канады провалились. Однако украинцы без колебаний согласились.

"Основная проблема была доставить их в аэропорт к внешнему периметру, им было очень тяжело передвигаться по городу из-за того, что много блокпостов стоит", - говорит Олег.

По его словам, разведчики решили идти за переводчиками пешком, заранее определили кратчайшие пути и утром начали операцию. Они шли в центр Кабула мимо толп вооруженных талибов.

"В бой с нами не вступали, наблюдали со стороны. Если бы была необходимость использовать оружие - мы бы его использовали", - рассказал он.

Еще одной задачей было организовать афганцев для эвакуации. Точкой сбора определили рынок в центре Кабула.

"Мы сбивали их через социальные сети в группы, определяли там лидеров, которые есть в этих группах, и направляли в ближайшей точки, куда мы можем подобраться... У нас передовая группа вышла вперед, нашла эти автобусы, которые были в окружении толпы людей, и вторая группа вышла им на помощь. Взяли в кольцо эти автобусы и сопроводили их", - сказал украинский разведчик.

Украинские разведчики справились с задачей - доставили граждан Афганистана в аэропорт, так спасли им жизнь, ведь за сотрудничество с канадскими военными им грозила смерть от рук талибов.

"Мы уже потеряли надежду. Никто не хотел за нами идти, но эти ребята - ангелы для нас. У них большие сердца, ведь мы не украинцы и не сотрудничали с Украиной", - говорит бывший канадский военный переводчик Джавед Гакмал.

За время интервью Олег многократно подчеркивал, что ни он, ни другие украинские военные не считают себя героями. Момент с переводчиками был лишь маленьким эпизодом их двухнедельной ежедневной работы в Афганистане.

"Они нас называли ангелами - это очень приятно было слышать", - отметил он.

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Ранее издание The Globe and Mail рассказало, как происходила эвакуация из Кабула с участием украинских военных. Среди эвакуируемых был и сотрудник издания. Украинские военные вышли в Кабул пешком, чтобы сопровождать на аэродром два микроавтобуса, в которых были переводчики и их семьи, всего 19 человек. Они окружили и провожали машины последние 600 метров до аэропорта.

Спасение переводчиков было осуществлено рано утром в пятницу в Кабуле, на следующий день после того, как последний канадский эвакуационный самолет покинул Афганистан, и через несколько часов после атаки террориста-смертника у одних из ворот международного аэропорта имени Хамида Карзая. Самолет с эвакуированными людьми прилетел в Киев.