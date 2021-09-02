Украина и США будут тесно сотрудничать в сфере IT после визита Зеленского - эксперт Возможно, что ведущие IT-компании США будут размещать заказы по разработке программного обеспечения в Украине

13:31, Сегодня

Украина и США после визита Владимира Зеленского могут более тесно сотрудничать в сферах IT и кибербезопасности. Такое мнение в эфире программы "Сегодня День" на канале "Украина 24" высказал эксперт по кибербезопасности Сергей Денисенко.

По его мнению, возможно, что в Украине будут развиваться IT-хабы.

"Это возможно, потому что у нас большой научный потенциал в сфере IT, но для этого нужно создать определенные условия, чтобы инвесторы зашли на нашу территорию. Прежде всего – законодательство должно способствовать развитию этой сферы в нашей стране. Второе – уменьшение налогового давления на эту сферу, мы знаем, что IT-специалист в нашей стране получает зарплату почти в 6 раз меньше, чем за границей. Это приведет к повышению зарплат, и инвесторы смогут спокойно создавать IT-хабы на территории Украины", - сказал Денисенко.

Эксперт уверен, что в сфере кибербезопасности будет более тесное сотрудничество и обмен информацией, связанной с угрозами.

"На данный момент в Украине создается все больше институций по кибербезопасности. Недавно было сказано, что будут созданы кибервойска, до этого были созданы UA30 (центр по противодействию киберугрозам - ред.) и так далее. Этот диалог будет обусловлен тем, чтобы наладить более тесные взаимоотношения по киберзащите, а также инцидентам, происходящим на международном фоне. Например, на нашу страну совершается кибернападение, наши киберзащитники передают информацию в США, чтобы они могли предупредить такое вмешательство и сделать невозможным его распространение. И наоборот, если на США идет атака, они предупреждают наших, и они принимают меры", - сказал Денисенко.

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Также эксперт считает возможным после визита Зеленского в ведущие IT-компании США, чтобы они размещали заказы по разработке в Украине.

"На территории Украины за 5-6 лет мы видим много стартапов в IT-сфере. Компании, такие как Apple, могут предложить нашим гражданам аутсорс по разработке тех или иных проектов, модулей, программного обеспечения, которое они выпускают", - уверен Денисенко.

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Отметим, что, как сообщает LIGA.net, в рамках своего визита в США Владимир Зеленский 2 сентября встретится с гендиректором Apple Тимом Куком, а также пообщаться с инвесторами из Кремниевой долины.

Ранее в эфире "Украина 24" украинско-британский журналист и дипломат Богдан Нагайло отметил, что встреча президентов была подкреплена рядом практических договоренностей, и США демонстрируют поддержку Украины. "Есть целый ряд многогранных договоренностей, которые дают практический компонент этим заявлениям - и финансовая помощь, и в военной сфере, сотрудничество в сфере энергетики, космоса, банков, информатики и так далее. Я вижу, что были старания поднять этот уровень выше, чем было. Это неожиданность", - подчеркнул он.