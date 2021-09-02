Нужны внешние наблюдатели — "слуга народа" о ситуации на Донбассе Галина Янченко прокомментировала отказ России продлить мандаты наблюдателей ОБСЕ

19:37, Сегодня

Россия отказалась продлить мандат миссии ОБСЕ на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк". Нужно ли возвращать миссию ОБСЕ, рассказала в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" нардеп из фракции "Слуга народа" Галина Янченко.

"Украина может ставить на тех пунктах пропуска и в целом на линии разграничения наших партнеров ОБСЕ. В конце концов для того, чтобы показывать, кто в этой истории является цивилизованным игроком, а кто психованной стороной. В интересах Украины, чтобы на линии разграничения были внешние наблюдатели, которые могут коммуницировать с миром — что происходит на самом деле, есть обстрелы, нет обстрелов, кто их инициирует и тому подобное. Украина будет в дальнейшем сохранять миссию ОБСЕ и всячески способствовать ей с нашей стороны", — сказала она.

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По сообщению Штаба ООС, российские оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы. С начала суток 2 сентября зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в медицинском учреждении, состояние его здоровья - удовлетворительное.

В ответ на вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь с незапрещенных Минскими договоренностями образцов вооружения.

Обо всех фактах нарушений со стороны российских оккупационных войск украинская сторона сообщила представителям миссии ОБСЕ.