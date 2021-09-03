Плохой знак — политэксперт высказался о российской бронетехнике в ОРДЛО Геннадий Дубов рассказал, о чем говорит обнаружение техники на оккупированных территориях

13:58, Сегодня

Наблюдатели из организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заметили на Донбассе танки, гаубицы, зенитные установки и БМП боевиков. Они разместили их вблизи населенных пунктов, в жилых районах и на полигонах. Об этом говорится в отчете Наблюдательной Мониторинговой Миссии ОБСЕ. Всего в организации насчитали более полусотни запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения.

Ситуацию прокомментировал в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" политический эксперт Геннадий Дубов.

"Дело в том, что они фиксируют. Танки и гаубицы в принципе не запрещены Минскими договоренностями как явление. Запрещено их продвижение к линии фронта и использование, начиная, кажется, со 100 мм. И фиксирование техники происходит в случае нарушения. Мы не говорим, что с 2015 года вся техника там исчезла. По данным украинской разведки, у ОРДЛО танков больше, чем у Германии и соседних стран вместе взятых. Бронетехники там было полно, и она оттуда не выводилась. Фиксируют ее передвижение к линии разграничения на расстояние меньше, чем предусмотрено Минскими договоренностями. Это плохой знак", — объяснил он.

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По словам Дубова, отказ России продлить мандат миссии ОБСЕ — это также плохой знак для Украины.

"Еще хуже знак — что на погранпунктах снимается мониторинговая миссия. Мы знаем, что во время, когда не работала миссия ОБСЕ, туда заходили батальоны тактических групп регулярных войск Российской Федерации. Прежде всего речь идет об августе 2014 года. Россия не заинтересована, чтобы официальный орган, который признают все стороны конфликта, фиксировал участие их регулярной армии. Это может быть способом давления на Украину, так как фактически это угроза увеличения сил боевиков за счет этих формирований, и мы помним, чем это закончилось в прошлый раз — это Иловайск и Дебальцево", — сказал он.

Напомним, ранее Россия отказалась продлить мандат миссии ОБСЕ на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк". Нардеп из фракции "Слуга народа" Галина Янченко заявила, что Украине нужны внешние наблюдатели.

"В интересах Украины, чтобы на линии разграничения были внешние наблюдатели, которые могут коммуницировать с миром — что происходит на самом деле, есть обстрелы, нет обстрелов, кто их инициирует и тому подобное. Украина будет в дальнейшем сохранять миссию ОБСЕ и всячески способствовать ей с нашей стороны", — сказала она.