Еженедельная программа "Большая деолигархизация" завершается Первый сезон завершится итогом двухмесячного журналистского расследования о деолигархизации

18:00, Сегодня

Первый сезон информационно-аналитической программы "Большая деолигархизация" закрывается.

Последнюю серию "Большой деолигархизации" зрители канала "Украина 24" смогут посмотреть 4 сентября в 22:00. На канале "Украина" программа выйдет в понедельник – 6 сентября в 00:10. Политический сериал завершится итогом двухмесячного журналистского расследования о деолигархизации в Украине.

"Мы вынуждены констатировать, что если законопроект 5599 неконституционный, то и деолигархизация в Украине выглядит завершенной, а раз так – у программы "Большая деолигархизация" исчезает сам предмет рассмотрения. Сегодня стало известно, что Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова вынесла официальное заключение о несоответствии законопроекта 5599 конституционным нормам. Регламент Верховной Рады, напомним, прямо указывает, что если на рассмотрение парламента попадает законопроект, который противоречит положениям Конституции Украины, то включать его в повестку дня сессии и рассматривать на пленарных заседаниях – запрещено. Но с учетом, что Верховная Рада уже приняла этот законопроект в первом чтении, омбудсмен Денисова предлагает компромиссный выход – отправить документ на рассмотрение Венецианской комиссии (Европейская комиссия "За демократию через право")", – комментирует Дмитрий Белянский.

Напомним, "Большая деолигархизация" – это программа, посвященная самой главной реформе президента Владимира Зеленского, за которой мы наблюдали в режиме реального времени.

