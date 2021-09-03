Травили газом и душили: в Польше полицейские насмерть забили украинца в вытрезвителе Последние часы жизни Дмитрия Никифоренко зафиксировали камеры видеонаблюдения

18:55, Сегодня

В польском городе Вроцлав полицейские в вытрезвителе забили насмерть гражданина Украины Дмитрия Никифоренко. Мужчину заковали в наручники, били дубинками, применили газ, издевались и душили. Обстоятельства выясняет следствие.

Как сообщается в эфире программы "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24", во Вроцлав прибыл украинский консул. Генконсульство Украины в Кракове взаимодействует с польскими правоохранителями и поддерживает связь с родными Никифоренко. Украинские дипломаты обещают приложить все усилия, чтобы причина смерти украинского гражданина была выяснена, а виновные - наказаны.

Последние часы жизни Дмитрия зафиксировали камеры наблюдения вроцлавского вытрезвителя. Подробности сообщил журналист польской Gazeta Wyborcza Яцек Гарлукович, который видел видео собственными глазами.

"Подробности тех событий, которые произошли 30 июля во вроцлавском центре, узнали от моих информаторов, которые знали об этом видео, что произвело на них очень сильное впечатление... В конце августа нам наконец удалось самим добраться до того видео и увидеть его своими глазами... На видео запись последних часов жизни Димы с момента его приезда в центр вытрезвления - вплоть до момента смерти. Позже камера записывает - мертвый Дима лежит на полу во вроцлавском вытрезвителе в ожидании прокуратуры. После приезда Димы к нему очень жестоко отнеслись полицейские, которые являются персоналом центра. Его вводят в комнату в наручниках. На его лице видны следы, свидетельствующие о применении газа. Он очень страдал, когда сидел на скамейке с закованными руками, плакал, что-то выкрикивал", - рассказал польский журналист.

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Гарлукович уточнил, что на видео с камеры центра записана только картинка без звука.

"Когда они расстегивают наручники, он пытается растянуть руки и поднимается. В этот момент на него набрасываются четверо полицейских. Позже присоединяются еще двое. Следующие 30-40 минут те шестеро полицейских целый час пытаются с ним совладать, пытаются привязать его лямками к кровати, но делают это неудачно. Дима, как каждый связанный человек, пытается каким-то образом освободиться, пытается вырваться. Через 30-40 минут на нем уже сидит без перерыва от четырех до девяти человек. Затем без перерыва его давят двое полицейских. Один зажимает его голову коленом, другой душит руками. Так долго, что в какой-то момент Дима просто перестает дышать", - сообщил он.

Напомним, в ноябре 2020 года в Польше во время задержания полицией умер украинский заробитчанин. Трагедия произошла в Лодзинском воеводстве.

Известно, что правоохранители перед тем, как надеть наручники, применили электрошокер. После этого сорокачетырехлетнему гражданину Украины стало плохо, и он умер.

Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник рассказал, что "было неповиновение со стороны этого человека и было применено спецсредство".

Он посоветовал украинцам, которые попадают в подобную ситуацию, "подчиняться, а уже потом обращаться к адвокатам, к нашим консулам ​​и защищать свои интересы".