Что делать, если скачет давление: врач дала советы украинцам Невролог Елена Шутка назвала простые способы нормализовать кровяное давление

12:07, Сегодня

Врач-невролог Елена Шутка в эфире программы "Сегодня Утро Выходной" на телеканале "Украина 24" дала советы украинцам, что делать при скачках давления.

"Если у вас резко понизилось давление, то нужно выпить природные нормотоники - это либо крепкий отвар чая, или крепкую заварку кофе, чтобы поднять давление. Так же можно съесть соленый бутерброд, например, с куском твердого соленого сыра, чтобы удержать воду в организме", - сказала Елена Шутка.

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Если же давление повысилось, врач посоветовала, в первую очередь, расслабиться и прилечь.

"Если это в условиях жары - надо идти в прохладное помещение, дать организму отдых, расстегнуть воротник, чтобы был доступ для дыхания... И принять, соответственно, таблетку, если высокое давление", - отметила она.

Ранее врач София Устьянцева в эфире телеканала "Украина 24" дала совет украинцам с нарушениями сна.

"Я бы не рекомендовала применять в массовой практике мелатонин. Это не такой уж простой препарат, его следует принимать только по назначению врача, и он назначается в определенных ситуациях. У всех разные нарушения, начать надо с гигиены сна. Есть правила хорошего сна: комфортная удобная кровать, температура 18-20 градусов. За два часа до сна нежелательно пить и есть. Можно пить успокоительные чаи, но опять же, за два часа до сна", — сказала она.