Грозит до 15 лет тюрьмы — Денисова о задержанных Россией крымских татарах Омбудсмен рассказала, что известно о задержанных оккупационными властями

12:39, Сегодня

Протестуя против незаконных обысков и задержаний, родственники и неравнодушные сограждане вышли к зданиям "Управление ФСБ по Республике Крым и г. Симферополь". В результате более 50 крымских татар были задержаны. Их затолкали в автобусы, применяя грубую силу, и отвезли в различные отделения полиции во временно оккупированном Крыму, где их допрашивают без доступа адвокатов.

Ситуацию прокомментировала в программе "Сегодня. Утро" на телеканале "Украина 24" уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"После того, как в домах пяти крымских татар были проведены обыски, эти пять граждан были задержаны и вывезены в неизвестном направлении. Что известно сейчас - все они содержатся в изоляторе временного содержания Киевского район города Симферополя. Еще двое из этих 50, которые были арестованы и затем отпущен, — это отец и брат Азиза и Асана Ахметовых, они содержатся сейчас в изоляторе. Как раз о них известно, что был в 11:00 суд по Искандеру Ахметову, это отец арестованных, рассмотрение по Арсену Ахметову будет в 14:00. Мы думаем, что и эти двое, и еще трое задержанных будут арестованы снова", — сказала она.

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По словам Денисовой, задержанных будут обвинять в диверсии. Это грозит тюрьмой от 12 до 15 лет. Сейчас ждут судебных заседаний, украинская власть держит связь с адвокатами, и уже по итогам судебных заседаний планируется обращаться в органы российской власти.

Напомним, 16 августа российские СМИ сообщили со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Крыму, что в Симферополе в квартире на первом этаже пятиэтажного дома произошел взрыв газа, после чего были госпитализированы два человека.

3 и 4 сентября дома в пяти крымских татар, в том числе заместителя председателя Меджлиса Наримана Джелялова, прошли обыски в связи с делом о повреждении газопровода. После этого всех пятерых задержали.