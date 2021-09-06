"Время Голованова": гость программы — Евгений Комаровский
Главные темы эфира — рецепт успеха Украины и будущее медреформы
На телеканале "Украина 24" продолжается социально-политический проект "Время Голованова".
С гостем программы, известным украинским врачом Евгением Комаровским, Василий Голованов обсудит следующие темы:
- - Пациент здоров или болен: рецепт успеха Украины в следующие 30 лет независимости?
- - Медреформа в Украине: когда зарплаты врачей будут достойными, а услуги качественными?
Смотрите сегодня "Время Голованова" в 21:00 на телеканале "Украина 24".