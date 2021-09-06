"Время Голованова": гость программы — Евгений Комаровский Главные темы эфира — рецепт успеха Украины и будущее медреформы

12:51, Сегодня

На телеканале "Украина 24" продолжается социально-политический проект "Время Голованова".

С гостем программы, известным украинским врачом Евгением Комаровским, Василий Голованов обсудит следующие темы:

- Пациент здоров или болен: рецепт успеха Украины в следующие 30 лет независимости?

- Медреформа в Украине: когда зарплаты врачей будут достойными, а услуги качественными?

Смотрите сегодня "Время Голованова" в 21:00 на телеканале "Украина 24".