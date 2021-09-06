Хасиды отмечают новый год в Умани: подробности с места событий В город съехалось почти 30 тысяч паломников

13:17, Сегодня

Тысячи хасидов прибыли в Умань на празднование иудейского Нового года или Рош ха-Шана. Ежегодно в это время паломники приезжают в город на могилу цадика Нахмана. Как проходит празднование — в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24".

Полиция усилила патрулирование улиц и мест жителей хасидов. Впрочем, уже сообщают о 22 случаях нарушения правопорядка — в частности, по факту незаконного обращения с оружием и даже торговли им. Уже открыли уголовные производства. У 29-летнего жителя Умани изъяли электрошокеры, ножи и деревянные биты.

Тем временем медики говорят о возможной вспышке заболеваемости коронавирусом после массовых гуляний.

"Эпидемиологическая ситуация как фактор риска у нас неустойчива. Есть зарегистрированы первые больные среди прибывших паломников. Она (ситуация — ред.) контролируется и обычно осуществляется надзор", — рассказала начальница Уманского управления Главного управления Госпродпотребслужбы в Черкасской области Лариса Качанова.

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Как рассказал корреспондент "Украина 24" с места событий, хасиды активно празднуют свой новый год в центре Умани. С каждым часом людей становится все больше, тысячи хасидов заполонили улицы. Из громкоговорителя звучит молитва, многие стоят с книгами в руках и тоже молятся. Они стараются как можно ближе подойти к могиле цадика Нахмана, но людей так много, что не всем это удается. Людей видно на крышах зданий и балконов. Считается, что молитва у могилы цадика поможет им в дальнейшей жизни.

"Этот праздник имеет очень большое значение. У каждого народа есть свои лидеры и свои праведники. В нашем случае это рабби Нахман, который здесь похоронен, и мы все сюда приезжаем, чтобы почтить его священное имя, и вокруг этого и есть праздник. Возможно, он выглядит немного хаотично, но его цель — пробуждать радость в сердцах людей, вокруг наступающего нового года", — говорит один из паломников.

По последней информации, в Умань уже приехало более 27 тысяч хасидов, ожидается, что будет чуть более 30 тысяч. Продлится Рош ха-Шана с сегодняшнего дня и до 8 сентября.

Ранее главный раввин Украины Моше Реувен Азман рассказал в эфире телеканала "Украина 24", почему хасиды ездят в Украину на паломничество и откуда возник хасидизм.

"В Украине более ста мест, где есть захоронения святых праведников. Умань — это одно из них, там похоронен рабби Нахман... Почему получил такую популярность обычай ездить к рабби Нахману в Умань? Потому что он перед своей смертью сказал примерно так: "Кто приедет ко мне в Умань на Рош ха-Шана, на Новый год и скажет 10 специальных псалмов, то даже если будет много грехов, я смогу его вытянуть из ада". И поэтому многие хасиды, не только брацлавские, но и сочувствующие, приезжают в Умань", — рассказал он.