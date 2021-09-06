Вероятность очень большая — Скалецкая о красной зоне карантина Экс-министр здравоохранения рассказала, почему Украине не избежать ухудшения ситуации

16:51, Сегодня

У Украины большой риск попасть осенью в красную зону карантина, рассказала в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

"Вероятность очень большая, так как, во-первых, даже до ноября дойти с высоким уровнем вакцинации будет довольно сложно. Во-вторых, мы сегодня видим, что ношение масок и соблюдение дистанции не выполняется. Вы видели, что было на стадионе и в фан-зоне, когда играла украинская сборная. Таких примеров очень много каждый день по всей Украине. Единственное, что вся Украина не будет в красной зоне, а будет каскадная система, когда в одной области красная зона, в другой желтая и так далее", — сказала она.

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Скалецкая призвала уже сейчас задуматься, как обезопасить себя.

"Но ожидать красную зону нужно. Я поясню, что это значит: в первую очередь это нагрузка на систему здравоохранения, на койки, на врачей. Каждый должен уже сейчас, в сентябре подумать, что сделать, чтобы он и его близкие не нуждались в медицинской помощи, госпитализации в тяжелый период массового распространения вируса, который ожидается в конце октября - ноябре", — сказала она.

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, какие ограничения могут быть введены в Украине в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. По его словам, пока нет оснований переходить в "оранжевую" или "красную" зоны, ограничения в основном будут касаться массовых мероприятий.

"У нас есть еще неделя, чтобы активнее провакцинироваться. Вакцина сейчас есть в Украине, и мы должны понимать, что вакцина — это единственный способ защиты от среднего или тяжелого протекания болезни. Нужно делать все, чтобы предотвратить коллапс системы здравоохранения", — подчеркнул министр.

Добавим, по данным Минздрава, за сутки 5 сентября в Украине зафиксировано 773 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 62 детей. Также за минувшие сутки госпитализированы 635 человек, летальных случаев — 18, выздоровели 457 человек.