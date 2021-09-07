Тотального локдауна в Украине пока не будет – доктор Комаровский Доктор Комаровский объяснил, почему не видит предпосылок к полному локдауну в Украине

10:32, Сегодня

Сейчас никто полный локдаун в связи с эпидемией коронавируса COVID-19 в Украине вводить не собирается.

Об этом в эфире программы «Время Голованова» на телеканале «Украина 24» заявил доктор Евгений Комаровский.

«Никто тотальный локдаун, насколько я понимаю, сейчас вводить не собирается. Единственное, что меня удивляет – например, я регулярно получаю приглашения принять участие в качестве лектора или спикера в разных мероприятиях, и мне просто интересно: сегодня говорят, что с 15 сентября будут ограничения, но куча народу арендует отели, снимает здания, планирует проведение форумов в октябре. Они что, не в курсе, может, надо громче об этом говорить, чтобы люди зря деньги не тратили, форс-мажоров потом не было? Вот это для меня непонятно», - сказал доктор.

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Напомним, глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, какие ограничения могут быть введены в Украине из-за увеличения количества заболевших коронавирусом. Он уточнил, что пока нет причины переводить Украину из "зеленой" в "оранжевую" или "красную" зоны, ограничения могут касаться, прежде всего, массовых мероприятий.

Ранее в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" доктор Евгений Комаровский заявил, что наличие каких-либо заболеваний у человека не является противопоказанием к вакцинации от коронавируса:

"Существует огромное заблуждение, что наличие каких-либо болезней является противопоказанием к вакцинации. Во всем мире с точностью до наоборот – наличие у человека болезней делает его более опасным субъектом для любой болезни. То есть если у вас порок сердца, сахарный диабет, ожирение, гипертонию, перенесли инфаркт, инсульт, то для вас инфекционная болезнь опаснее, чем для человека здорового. Поэтому человека с кучей болезней надо прививать в первую очередь, и по этому пути идет весь цивилизованный мир".