Вакцину от COVID-19 получат только половина украинцев: доктор Комаровский назвал причину "Антипатия к прививкам у огромного количества людей настолько глубока, что это похоже на расовую или религиозную ненависть", - сказал доктор

11:21, Сегодня

В Украине вакцинация в связи с эпидемией коронавируса COVID-19 будет выполнена только на 50% из-за антивакцинальных настроений.

Об этом в эфире программы «Время Голованова» на телеканале «Украина 24» заявил доктор Евгений Комаровский.

«Противовакцинальные настроения в стране культивируются многие годы. Антипатия к прививкам у огромного количества людей настолько глубока, что это похоже на расовую или религиозную ненависть. И там уже не работают никакие аргументы. И что бы мы ни делали, люди будут бастовать, бить морды медицинским работникам, но у нас никогда не будет вакцинации от коронавируса, превышающей 50-60%. У нас 200 тыс. человек в стране корью заболело, и то – это ни на кого не подействовало. Поэтому мы должны четко понимать, что мы не сможем остановить коронавирусную эпопею посредством вакцинации», - отметил Комаровский.

Читайте также: Комаровский развеял "огромное заблуждение" насчет вакцинации от коронавируса

По его мнению, нужно в любом случае вкладывать деньги в систему здравоохранения, готовить стационары, кислород, поскольку заболевание коронавирусом продолжится еще несколько лет.

«Самое интересное, что население, которое курит, пьет жуткие суррогаты, не занимается спортом, сидит на диване с чипсами и пивом, страшно волнуется, что с ними будет через 20 лет, смогут ли они вступить в продуктивную половую связь. Вот что будет от этого алкоголя завтра утром, никого не волнует. Если вы не хотите прививаться – вы всегда найдете почему. Но на сегодня ситуация следующая – все вакцины, зарегистрированные в Украине, реально работают для профилактики тяжелых форм (болезни – ред.)», - заявил доктор.

Читайте также: У нас есть неделя — Виктор Ляшко ответил, будет ли локдаун в Украине

Напомним, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" не исключил введение локдауна в Украине из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Ранее в эфире программы «Время Голованова» на телеканале «Украина 24» доктор Евгений Комаровский заявил, что сейчас никто полный локдаун в связи с эпидемией коронавируса COVID-19 в Украине вводить не собирается:

«Никто тотальный локдаун, насколько я понимаю, сейчас вводить не собирается. Единственное, что меня удивляет – например, я регулярно получаю приглашения принять участие в качестве лектора или спикера в разных мероприятиях, и мне просто интересно: сегодня говорят, что с 15 сентября будут ограничения, но куча народу арендует отели, снимает здания, планирует проведение форумов в октябре. Они что, не в курсе, может, надо громче об этом говорить, чтобы люди зря деньги не тратили, форс-мажоров потом не было? Вот это для меня непонятно».