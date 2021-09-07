Осложнений от штамма "Дельта" можно избежать: доктор Комаровский призвал вакцинироваться "Не надо ждать болезни, потому что она многократно увеличивает ваши шансы на длительный COVID-19", - сказал доктор

11:55, Сегодня

Даже переболевшим коронавирусом COVID-19 украинцам нужно вакцинироваться, чтобы избежать тяжелых последствий заболевания штаммом «Дельта».

Об этом в эфире программы «Время Голованова» на телеканале «Украина 24» заявил доктор Евгений Комаровский.

«На сегодня это один из самых дискуссионных вопросов (когда вакцинироваться, если переболел коронавирусом – ред.). На раннем этапе вакцинации была позиция, что огромное количество людей, особенно переносящих инфекцию в легкой и бессимптомной форме, не формируют достаточный иммунитет, что вакцинация дает значительно больший уровень антител», - отметил Комаровский.

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«Сегодня появляется огромное количество исследований, которые все-таки указывают, что симптоматическая болезнь дает уровень антител достаточно высокий, длительный, и по крайней мере защита от «Дельты» у тех, кто переболел, сильнее, чем у тех, кто вакцинировался. Но это говорит только об одном – что все равно не надо ждать болезни, потому что она многократно увеличивает ваши шансы на длительный COVID-19, осложнения. Вакцинация – однозначно меньший риск», - добавил доктор.

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Напомним, доктор Евгений Комаровский заявил, что сейчас никто полный локдаун в связи с эпидемией коронавируса COVID-19 в Украине вводить не собирается, его удивляет, что куча народу в Украине арендует отели, снимает здания, планирует проведение форумов.

Ранее в эфире программы «Время Голованова» на телеканале «Украина 24» доктор Евгений Комаровский заявил, что в Украине вакцинация в связи с эпидемией коронавируса COVID-19 будет выполнена только на 50% из-за антивакцинальных настроений:

«Противовакцинальные настроения в стране культивируются многие годы. Антипатия к прививкам у огромного количества людей настолько глубока, что это похоже на расовую или религиозную ненависть. И там уже не работают никакие аргументы. И что бы мы ни делали, люди будут бастовать, бить морды медицинским работникам, но у нас никогда не будет вакцинации от коронавируса, превышающей 50-60%. У нас 200 тыс. человек в стране корью заболело, и то – это ни на кого не подействовало. Поэтому мы должны четко понимать, что мы не сможем остановить коронавирусную эпопею посредством вакцинации».