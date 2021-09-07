Прививаться разними вакцинами от COVID-19 можно, но есть вариант лучше – Комаровский "Вы должны стремиться к тому, чтобы пройти полноценный курс вакцинации стандартной одной вакциной", - сказал доктор

13:17, Сегодня

Делать прививки от коронавируса COVID-19 вакцинами производства разных компаний можно, но лучше всего пройти полный курс вакцинации продуктом одной компании.

Об этом в эфире программы «Время Голованова» на телеканале «Украина 24» заявил доктор Евгений Комаровский.

«На сегодня все должны понимать, что бывают ситуации, когда вакцины закончились. Наш МОЗ на сегодня разрешает это (прививаться вакцинами производства разных компаний - ред) только тогда, когда нет возможности прививаться одной и той же вакциной. Хотя на сегодня уже есть исследования, что после векторных вакцин очень хорошо работают мРНК-вакцины, после мРНК комбинации мРНК с векторной тоже работают. Короче говоря, можно, но каждое такое сочетание – это отдельный вопрос, на него куча вариантов ответов, и вы не должны об этом думать», - отметил Комаровский.

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«Вы должны стремиться к тому, чтобы пройти полноценный курс вакцинации стандартной одной вакциной. Хотя бы потому, что для конкретной вакцины есть определенные интервалы. Например, AstraZeneca. Сначала ее вводили с интервалом в 4 недели, потом, в процессе исследования, выяснилось, что люди, которым вторая доза введена через 12 недель, имеют идеальный вариант иммунитета, и именно эта рекомендация стала распространяться. И на сегодня, когда вы, например, используете AstraZeneca – а через какое время вводить мРНК-вакцину, через 4 недели или 12? Не для каждого варианта ответа проведены исследования. Однозначного ответа нет», - добавил доктор.

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Ранее в эфире программы «Время Голованова» на телеканале «Украина 24» доктор Евгений Комаровский заявил, что Всемирная организация здравоохранения не рекомендует проводить вакцинацию третьей дозой от коронавируса COVID-19, поскольку во многих странах проблемы с обеспечением даже одной дозой:

«По логике, по опыту Израиля, США, Великобритании создается убежденность в том, что третья доза реально работает и значительно повышает уровень антител. Но на сегодня Всемирная организация здравоохранения говорит: третью дозу не надо. Почему она так говорит? Потому, что считается аморальным прививать третью дозу, когда в мире куча стран, где люди и по одной не получили».