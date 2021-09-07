В Украину идет бабье лето: осадки будут блокироваться антициклоном Синоптики утверждают, что потеплеет уже с завтрашнего дня

16:11, Сегодня

В Украину пришел антициклон, и начинается бабье лето. Об этом сообщил ведущий программы "Сегодня Новости" на канале "Украина 24".

"Более 20 градусов тепла и никаких дождей. В Украину пришел антициклон, который оповещает о начале бабьего лета. Потеплеет уже с завтрашнего дня, сообщают синоптики", - рассказал ведущий.

По данным синоптиков, ночью уменьшится вероятность заморозков, днем столбики термометров поднимутся до +17...+24 градусов, в Киеве дневная температура воздуха достигнет +22.

"Будет ясно и сухо. В целом же бабье лето прогнозируют на всю неделю, так как антициклон будет блокировать любые осадки, уверяют метеорологи", - рассказал ведущий.

Читайте также: Климат меняется: стало известно, чем грозит Украине зима без снега

Напомним, ранее в эфире телеканала "Украина 24" вице-президент Профессиональной ассоциации экологов Валерия Заружко рассказала, что климатические изменения в Украине уже через 10 лет могут стать необратимыми, если не принять немедленные меры. "Мы видели это собственными глазами, когда 19 июля за полчаса выпало аномальное количество осадков, которое обычно выпадает в течение месяца. Это уже свидетельствует о том, что мы видим огромные изменения климата в Украине уже сегодня. Мы должны об этом подумать, потому что времени остается в обрез. По прогнозам экспертов, если изменения не произойдут до 2030 года, то, к сожалению, процессы будут необратимыми", - сказала Заружко.