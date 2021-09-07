На Львовщине скандал из-за кладбища на огородах: подробности Владельцы огородов обнаружили на своих участках могилы

22:02, Вчера

Кладбище прямо на огородах: на Львовщине люди вместо урожаев находят чужие захоронения. Владельцы земельных участков возмущены. Директор кладбища оправдывается — все от безысходности. Просто некуда было девать умерших. Как люди приватизировали землю с могилами — в сюжете программы "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24".

"Были деревья, кусты, облепиха, сейчас посмотрите — есть уже кладбище. Был карантин, да, мы не ходили, а пришли весной... Приходим, а тут нас такой ждет сюрприз", — рассказывает владелица участка Ирина Ривак.

Этот участок Ирина унаследовала. Каждое лето собирали здесь урожай. И с прошлого года - жутко. Из семидесяти участков, которые здесь принадлежат людям, руководитель местного кладбища незаконно залез уже на 6, жалуются пайщики.

"Все, что бы не посадили, все истреблялось, урожай не могли собрать. С июня месяца он начал хоронить на моем участке", — говорит владелица участка Галина Петрук.

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Эти участки дали обществу УТОС — незрячим — еще в 90-х. В 2008 году владельцы объединились в кооператив и начали приватизацию.

"Свою территорию по периметру мы оградили бетонными столбцами - 350 штук, были прикреплены три ряда колючей проволоки. К 2019 все уничтожено. Получили право собственности только летом, когда на участках уже покоились мертвецы. Это наша площадь, выделенная земля в 92-м году сельским советом ... Он мне в глаза сказал: это мой бизнес, и любой ценой я у вас отберу землю", — рассказала председатель кооператива Наталья Ониськив.

Директор кладбища Ярослав Мартынив уверяет, что другого выхода не было.

"Земля была в коммунальной собственности города в то время, когда начал хоронить, я давал обращение в городской совет — 2 года назад — ответа по сегодняшний день нет. А из-за того, что на дворе коронавирус, смертность увеличилась и увеличилась в 2 раза, и я вынужден был хоронить в сторону леса, на север. Что я сам захватил землю — это ложь. Есть решение Рясное-Русского сельского совета - расширить кладбище действующее, 4 гектара, и все. Я уже похоронил 400 усопших. Они после того приватизировали вместе с гробами в собственность - такого не бывает нигде", — сказал он.

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Владельцы участков составили коллективное заявление на Ярослава Мартынива.

"По факту незаконного занятия земельного участка продолжается досудебное расследование. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, - арест на срок до 6 месяцев", — рассказала пресс-секретарь управления Нацполиции во Львовской области Светлана Добровольская.

А пока идет война за землю возле кладбища, новые захоронения здесь приостановили, — по крайней мере так уверяет директор. Хоронить будут только тех, кто ранее забронировал и оплатил себе место возле родственников.