Гордон о положении Украины: "Ходим клянчим по всей Европе" Журналист рассказал, как нужно вести себя Украине, чтобы улучшить свое состояние

23:06, Вчера

Украина выпрашивает, вместо того чтобы использовать свои ресурсы, заявил в программе "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" журналист Дмитрий Гордон.

"Мы, богатейшая страна в центре Европы, обладающая практически всей таблицей Менделеева, имеющая огромные месторождения собственной нефти и газа, ходим клянчим по всей Европе, по всему миру деньги, канючим "дайте, дайте, дайте", вместо того чтобы разрабатывать свои месторождения, зарабатывать большие деньги, покупать на эти деньги оружие, содержать армию, платить деньги пенсионерам, наладить экономику и показать вот такой кулак России", — сказал он.

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Гордон рассказал, кто в этом виноват.

"Хватит издеваться над нами! Но издеваются над нами, кроме России, наши чиновники, которым невыгодно все это делать прозрачным. Им выгодно в России, окольными путями на этом варят бабки. Вот что происходит", — заявил он.

Ранее Дмитрий Гордон предложил платить министрам и чиновникам большие зарплаты, но в случае воровства сажать в тюрьму пожизненно.

"Да, мы ему даем 50 тыс. долларов, требуем с него, даем социальные гарантии, и официально зафиксировали, что если министр крадет – пожизненное тюремное заключение. Вот так объяснять людям надо. Мы хотим, чтобы у нас лучшие руководили министерствами? Хотим. Давайте платить", — сказал он.