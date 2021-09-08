СССР скрывал данные о европейских инвестициях в Донбасс - историк Информация просто стиралась, ее невозможно найти в советских учебниках, рассказал Сергей Плохий

17:27, Сегодня

Краеведы и журналисты должны восстановить историческую справедливость в отношении прошлого Донбасса.

Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина 24" заявил профессор кафедры украинской истории в Гарвардском университете Сергей Плохий.

"Эта информация просто стиралась, ее невозможно найти в советских учебниках, газетах и тому подобное. То есть сначала эта часть истории стала жертвой нарратива классовой истории СССР в целом и Донбасса в частности - то есть это пролетарский край шахтеров, рабочих, в котором нет места буржуазии. Даже вспомнить о том, что это строилось благодаря таким-то банкам и предприятиям, деньги искали в Лондоне, в мире - это не было частью доминантного нарратива", - отметил историк.

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Он подчеркнул, что в "стахановском нарративе" найти место для Юза (Джон Юз – британский промышленник, основатель Донецка – ред.) было невозможно.

"Во время Холодной войны эти процессы, рост советского патриотизма, русского национализма и антизападной риторики фактически полностью стерли эту память. И только в последние несколько десятилетий фактически происходит возвращение к этому на уровне ученых. История шахт, предприятий становится полноценной. Она имеет начало, объяснение. Этого начала, объяснения не существовало и не могло существовать в советском нарративе", - заявил Плохий.

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Ранее известный журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Украина 24" рассказал о роли первого президента Украины Леонида Кравчука в развале СССР. По его словам, процесс развала запустила всего одна фраза Кравчука.

"Я благодарен Леониду Макаровичу Кравчуку за то, что он сыграл на чувствах Ельцина и мастерски подвел его к тому, что Союз надо разваливать", - отметил журналист.