В Умани хасиды завершают праздновать новый год: что происходит в городе У паломников сегодня последний день массовых гуляний

20:57, Сегодня

В Умани 8 сентября паломники-хасиды последний день празднуют иудейский новый год Рош ха-Шана. Уже завтра они будут паковать чемоданы домой. Накануне в городе было затишье, поскольку по религиозным традициям паломникам было дозвлено разве что молиться.

В эфире программы "Украина Сегодня" корреспондент телеканала "Украина 24" рассказал, какая атмосфера сейчас в городе:

"Последние сутки еврейский квартал не узнать: все закрыто, людей на улицах почти нет, никакой музыки, танцев, крика. Но уже буквально в течение следующего часа все изменится: с первой звездой хасидам снова можно будет устроить массовые гуляния! И мы убедились: делают они это очень громко! Полиция фиксировала десятки случаев хулиганства. Например, еврейские гости жарили мясо на мангале прямо на балконах многоэтажек. Бывало, что торговали холодным оружием и хранили запрещенные предметы и вещества".

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Заместитель руководителя департамента превентивной деятельности Нацполиции Украины Анатолий Серединский рассказал об общем количестве нарушений.

"Зафиксировано с 6 сентября 21 сообщение с пребыванием здесь паломников-хасидов, есть 3 открытых уголовных производства. В большинстве это связано с хранением веществ, похожих на наркотические. Также есть 2 административных протокола, в связи с которыми будет приниматься решение по выдворению с территории Украины отдельных хасидов, которые допускали нарушения у нас на территории... Пожары проходят у нас традиционно практически каждый раз, когда паломники прибывают сюда. Связано это с отдельными традициями их. Соответственно, мгновенно реагировали и тушили это все", - сообщил Серединский.

Местные жители таким поведением гостей города возмущаются, но это не мешает им немало заработать в эти дни. К примеру, обычно аренда двухкомнатной квартиры в Умани стоит 4,5 тыс. грн в месяц, а на период праздников - 2 тыс. долларов за неделю. Платят хасиды за каждого, кто живет в квартире, а заселяются - от четырех до десяти человек в одно помещение.

"За период 7-8 дней, которые они находятся здесь во время празднования, с одного человека от 100 долларов до 250. Пытаются поселить больше, ставят кровати в 2 яруса", - говорит директор агентства недвижимости Сергей Сова.

Паломников в этом году в Умани было в десять раз больше, чем в прошлом году - 30 тысяч. Это не могло не сказаться на эпидемиологической ситуации в городе - между туристов уже есть 15 больных. Среди местных за последние сутки - 63 случая.

Ночью хасиды будут отправляться домой. Их возле еврейского квартала уже ждут десятки микроавтобусов.

Ранее главный раввин Украины Моше Реувен Азман рассказал в эфире телеканала "Украина 24", почему хасиды ездят в Украину на паломничество и откуда возник хасидизм.

"В Украине более ста мест, где есть захоронения святых праведников. Умань — это одно из них, там похоронен рабби Нахман... Почему получил такую популярность обычай ездить к рабби Нахману в Умань? Потому что он перед своей смертью сказал примерно так: "Кто приедет ко мне в Умань на Рош ха-Шана, на Новый год и скажет 10 специальных псалмов, то даже если будет много грехов, я смогу его вытянуть из ада". И поэтому многие хасиды, не только брацлавские, но и сочувствующие, приезжают в Умань", — рассказал он.