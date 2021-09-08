Родителей, избивших 2-летнего ребенка, накажут: новые подробности скандала под Одессой Отчим мальчика признал, что не справился с эмоциями

21:53, Сегодня

В одном из жилых комплексов под Одессой камеры видеонаблюдения зафиксировали, как отец бьет двухлетнего мальчика. Далее ребенка, который пытается закрыться руками и плачет, бьет мать. Видео передали в полицию, и к родителям отправились социальные службы. Родители ребенка признали свою неправоту. На них составлен административный протокол, им грозит штраф или исправительные работы.

Как сообщается в сюжете программы "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24", кадры с камер наблюдения возмутили соцсети. На видео молодая семья с пакетами поднимается по лестнице, с ними двухлетний малыш. Отчим ставит сумки и бьет ребенка. Через несколько минут все заходят в лифт. Малыш нажимает кнопки и снова получает тумаков, но уже от матери.

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Первой видео увидела правозащитница Зоя Мельник и написала заявление в полицию.

"Я думаю, что нужно различать, когда человек один раз сорвался и признал, и понимает, что он ошибся. Другое дело - когда он считает, что он воспитывает, он делает это систематически, калеча ребенку психику", - заявила правозащитница.

Социальные службы уже на утро нашли семью. Родителей их визит шокировал. Соцработники рассказали, что ссадин мальчик не имел, был спокойным и игривым, ластился к матери. На учете семья никогда не стояла.

Начальница службы по делам детей Таировского поселкового совета Оксана Сороката сообщила, что семья "социально активная, социально стабильная, обеспеченная, надлежащие условия".

В соцслужбы рассказали, что 25-летняя мать в декрете, поэтому не исключают, что это могло повлиять на ее эмоциональное состояние.

В свою очередь, отчим малыша признал вину - мол, не справился с эмоциями.

"Он просто начал бежать... на дорогу и на детскую площадку... Там дорога, машины. Я со злости вот это... Поймал. Никаких таких действий в отношении ребенка делаться не будет. Мы поняли свою ошибку", - говорит отчим мальчика Денис.

Семья сейчас оправляется от неожиданной публичности. Родители согласилась на помощь психолога.

Сейчас на семью составили админпротокол. Если суд признает поведение родителей жестоким, им грозит штраф от 170 до 340 гривен, или исправительные работы.

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Отметим, что телесные наказания запрещены в 48 странах мира. В Африке и Восточной Азии битье - норма, а на Ближнем Востоке разрешено даже бичевание. А вот в Украине по закону это считается насилием.

Ранее в Житомирской области военный выстрелил в 9-летнего мальчика, когда показывал ему, как обращаться с табельным пистолетом. Пуля попала ребенку в спину, повредив внутренние органы.

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