На Донбассе резко увеличилось количество обстрелов: 6 украинских бойцов ранены Сегодня утром резко увеличилось количество обстрелов, сказал спецкор "Украина 24"

12:51, Сегодня

На востоке страны с самого утра боевики начали обстрел железнодорожной станции Скотоватая - это участок между Авдеевкой и оккупированной Горловкой. Огонь ведется из тяжелого вооружения с неподконтрольной территории. Снаряды падали на расстоянии двух километров от станции. Подробности – от специального корреспондента канала «Украина 24».

Очень тревожные новости поступали с фронта еще вчера вечером. Сегодня утром резко увеличилось количество обстрелов. Боевики обстреливают по всей линии разграничения. На Донетчине пострадали позиции бойцов возле Широкино, артиллерией били по защитникам Марьинки, там повреждены несколько зданий. Сегодня утром активно били по Авдеевке, Опытному и поселку Верхнеторецкое. Именно возле Верхнеторецкого расположена железнодорожная станция Скотоватая, на ней полностью прекращено движение поездов. Сейчас там относительно тихо. Также боевики били по защитникам Луганщины, стреляли из артиллерии. 6 бойцов получили травмы и были госпитализированы.

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Ранее в эфире программы "Сегодня День Выходной" на телеканале "Украина 24" военный эксперт Дмитрий Снегирев заявил, что Россия не дает возможности наблюдателям ОБСЕ работать на границе РФ и оккупированных районов Донбасса, чтобы перебрасывать в ОРДЛО новые войска и технику:

"Россия прекращает мандат ОБСЕ не на всей оккупированной территории, а соответственно, на линии государственной границы. Речь идет о том, что миссии ОБСЕ запрещено фиксирование передислокации на двух КПП - "Гуково" и "Донецк", расположенных на оккупированных территориях Донецкой области. Но, несмотря на то, что ограничение касается только территории Донецкой области, аналогичное распоряжение получили боевики "ЛНР" и относительно работы миссии ОБСЕ на оккупированных территориях Луганщины. Сейчас миссию ОБСЕ не допускают к работе на КПП возле Изварино и Должанского".