Решение о вакцинации третьей дозой от COVID-19 в Украине еще не принято - Радуцкий "Только две страны объявили у себя вакцинацию третьей дозой - Израиль и США", - отметил нардеп

13:29, Сегодня

В Украине на данный момент не принято решение о вакцинации третьей дозой от коронавируса COVID-19.

Об этом в эфире программы «Сегодня День» на телеканале «Украина 24» заявил народный депутат из фракции «Слуга народа» Михаил Радуцкий.

«Вчера на комитете мы этот вопрос ставили министру здравоохранения Виктору Ляшко. ВОЗ еще не приняла решение о третьей дозе вакцины, поэтому Министерство здравоохранения еще такого решения не приняло. На сегодняшний день только две страны объявили у себя вакцинацию третьей дозой - это Израиль и США. Другие страны еще такого не делали, и ВОЗ еще этого не подтверждала», - сказал Радуцкий.

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Ранее в эфире программы «Сегодня День» на телеканале «Украина 24» врач-иммунолог Андрей Волянский заявил, что ситуация с действием сертификатов вакцинации от коронавируса COVID-19 будет меняться в связи с тем, что для штамма коронавируса «Дельта» нужен новый вид вакцины:

«Уже понятно, что нужна новая вакцина для нового варианта коронавируса, поэтому естественно, что будет меняться и ситуация с сертификатами вакцинации. Важная ремарка, в Евросоюзе это COVID-сертификат. Мы постоянно говорим о вакцинации. Все остальные варианты, которые на сегодняшний день в ЕС входят в сертификат – это и ПЦР-тест, и ранее переболевший – у нас почему-то об этом забывают. А на сегодняшний день уже есть данные из Израиля, Великобритании и США, что вакцинированные, к сожалению, массово болеют».