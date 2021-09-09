Украинцам нужно готовиться к "желтой зоне" - иммунолог о коронавирусе По данным Бориса Донского, через пять дней будет регистрироваться 10 тыс. больных в сутки

15:56, Сегодня

Динамика заболеваемости коронавирусом растет, и Украине следует готовиться к "желтой зоне" карантинных ограничений. Об этом в эфире программы "Сегодня День" на канале "Украина 24" рассказал иммунолог Борис Донской.

"К "желтой зоне" уже стоит готовиться. Вы сами видите цифры роста, динамика неприятная. Неудивительно, что через три дня будет 5 тыс. (больных COVID-19 в день - ред.), а еще через пять дней уже будет под 10 тыс. Поэтому готовиться. Если мы начнем сейчас вводить определенные ограничительные меры, то мы сможем сделать эту кривую, которая стремительно растет, более плавной", - сказал врач.

Донской считает, что сейчас наиболее рационально было бы активизировать вакцинацию в группах риска.

"Это могло бы не сильно повлиять на кривую заболеваемости, но повлияло бы на кривую смертности. В целом темпы вакцинации сейчас лучше, чем при предыдущем министре. Но все равно недостаточно и немного нерационально в плане выбора групп. Пенсионеры сейчас должны быть привиты максимально, а они привиты минимально, то есть стратегия прививки была нерациональна", - сказал иммунолог.

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Отметим, что зонирование, предусмотренное адаптивным карантином, предполагает, что "желтая зона" вводится одновременно по всей стране, а не в отдельных регионах, как это было ранее. Вся страна может перейти в "желтую зону", даже если ситуация ухудшится до "красного уровня" только в одной области. В "желтой зоне" действуют следующие правила: обязательный масочный режим и дистанция в 1,5 м; проведение массовых мероприятий разрешено при условии наличия одного человека на 4 кв. м; заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры не более 50% мест; заполненность спортзалов и фитнес-центров не более чем 1 человек на 10 кв. м.

Ранее доктор Евгений Комаровский в эфире канала "Украина 24" рассказал, что сейчас никто полный локдаун в Украине не будет вводить. "Никто тотальный локдаун, насколько я понимаю, сейчас вводить не собирается. Единственное, что меня удивляет – например, я регулярно получаю приглашения принять участие в качестве лектора или спикера в разных мероприятиях, и мне просто интересно: сегодня говорят, что с 15 сентября будут ограничения, но куча народа арендует отели, снимает здания, планирует проведение форумов в октябре. Они что, не в курсе, может, надо громче об этом говорить, чтобы люди зря деньги не тратили, форс-мажоров потом не было? Вот это для меня непонятно", - сказал доктор.