Экологические проблемы Украины: люди не видят изменений к лучшему - опрос Большинство людей не видят положительных изменений в решении экологических проблем своего региона

12:53, Сегодня

Население городов Украины сегодня обеспокоено загрязнением воздуха и водоемов, а также стихийными свалками. За последние годы люди не чувствуют позитивных изменений в экологическом положении. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической компании Gradus Research.

В частности, экологические проблемы, которые население городов наблюдает чаще всего - это загрязнение рек, озер (64%), загрязнение воздуха (60%) и стихийные свалки (55%). К тому же, именно эти проблемы респонденты чаще всего называли такими, которые волнуют их больше всего - загрязнение воздуха (24%), стихийные свалки (21%), загрязнение рек, озер (20%).

Большинство опрошенных (61%) не увидели положительных изменений в решении ни одной из экологических проблем своего региона за последние 2 года. Респонденты в возрасте 18-24 года чаще других замечают решение экологических проблем.

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Ответственными за решение этих проблем чаще всего называли местные власти (75%), Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов (56%).

Опрос был проведен исследовательской компанией Gradus Research методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении Gradus. Онлайн-панель Gradus отображает структуру населения городов с количеством жителей более 50 тыс. человек в возрасте 18-60 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону. Период проведения опроса: 8 сентября 2021. Размер выборки: 914 респондентов.

Приложение для владельцев iPhone.

Приложение для пользователей Android.

Ранее социологическая компания Gradus Research провела исследование о том, сортируют ли мусор украинцы.