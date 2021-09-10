В Киеве усилили борьбу с нарушителями карантина: чиновник сообщил детали
В Киеве созданы десять мобильных групп, которые совершают рейды с целью выявления нарушителей карантина среди субъектов хозяйствования, в частности магазинов, заведений общественного питания.
Об этом рассказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" исполняющий обязанности начальника главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Дмитрий Байраченко.
"В Киеве работает 10 таких групп. Они созданы в каждом районе города. В состав входят Национальная полиция, районная администрация, муниципальная охрана, Главное управление Госпродпотребслужбы, специалисты. Эта группа работает по контролю за выполнением карантинных мер", - рассказал Байраченко.
По словам чиновника, группы, созданные в Киеве и работающие в каждом районе, проверяют исключительно субъекты хозяйствования.
"За эту неделю составлено 27 протоколов Национальной полицией, которая в составе этих групп работает по контролю выполнения карантинных мер, на субъектов хозяйствования, которые не выполняли противоэпидемические меры", - сказал он.
На вопрос, могут ли в Киеве объявить желтую зону карантина, Байраченко ответил:
"На сегодняшний день по всем показателям, по которым решается вопрос перехода в другую зону, Киев находится пока в зеленой зоне. Решение еще не принято правительством. Вчера было заседание комиссии ТЭБ и ЧС (по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям - ред. ). Это комиссия государственного уровня, на которой решается вопрос перехода в другую зону. Этот вопрос отсрочен до понедельника. Далее будет решаться, отслеживается по всем показателям, которые отражают необходимость перехода на другой уровень эпидопасности. Соответственно, на следующем заседании это будет решаться".