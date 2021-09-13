ДТП с украинскими туристами в Турции: в посольстве озвучили новые данные Украинский консул в Анталии встретится с пострадавшими

15:23, Сегодня

Во время аварии автобуса с украинскими туристами в Турции травмы получили 35 украинцев, больше всего пострадала женщина, у которой открытый перелом руки.

Об этом рассказала в эфире программы "Сегодня День" телеканале "Украина 24" пресс-атташе посольства Украины в Турции Анна Шмык.

"Произошло ДТП в районе Ментеше, что относится к провинции Мугла. Автобус, который вез наших туристов, общее количество которых было 41, столкнулся со студенческим автобусом, в результате чего 35 наших граждан получили травмы легкой и средней тяжести. Сейчас критическая ситуация, если можно так назвать, у гражданки Украины, у которой открытый перелом руки. Всем остальным пока ничего не грозит, предоставляется вся необходимая помощь. Наши консулы в Анталии на постоянном контакте со страховой компанией, а также турагентами, которые отвечают за покрытие расходов на больницу, где сейчас находятся наши граждане", - сообщила пресс-атташе.

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По ее словам, сейчас украинские граждане могут контактировать со своими родственниками самостоятельно. Консул в Анталии завтра отправится в больницу, чтобы оказать пострадавшим соответствующую консульскую помощь.

Шмык также добавила, что в ДТП погиб турецкий водитель автобуса:

"По предварительной информации от правоохранительных органов Турции, авария произошла именно из-за сердечного приступа, в связи с чем водитель не справился с управлением автобуса и выехал на встречную полосу, что и стало причиной столкновения двух автобусов".

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Напомним, 7 сентября в Польше вблизи города Люблин произошло ДТП с участием микроавтобуса с украинцами. В результате девять граждан Украины получили травмы, у троих - переломы позвоночника.

Авария произошла под утро, микроавтобус въехал в грузовик сзади. По предварительной информации от полиции, водитель был трезв, скорее всего, он заснул.