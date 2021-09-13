Переход на латиницу в Украине языковед назвал нонсенсом "Всякая параллельность разрушает – разрушать традицию нельзя", - считает эксперт Павел Гриценко

21:24, Сегодня

Украинская письменность основана на кириллице много веков, и изменять ее на формат латиницы является разрушением традиции. Теоретический перевод Украины на латиницу можно назвать нонсенсом.

Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" заявил директор Института украинского языка НАН Украины Павел Гриценко.

Языковед обратил внимание на продолжительный временной термин использования кириллических символов в украинской письменности. Гриценко отметил, что кириллица активно начала распространяться на нашей территории, начиная с Х века.

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"Кириллица в Украине существует, по крайней мере, спорадически, то есть частично, с ІХ века. А с Х века началось массовое распространение кириллической книги – а это то, из-за чего утвердилось наше государство. Потому что через кириллическую книгу киевский князь посылал своих губернаторов (теперь так говорят, а тогда говорили - посадники) в разные города", — рассказал Павел Гриценко.

На вопрос о том, почему в Украине нет смысла применять оба формата письменности, как, например, в Сербии, Гриценко ответил, что это будет нонсенсом. По его словам, параллельность пагубно скажется на традициях Украины.

"Это нонсенс. У нас есть прекрасная традиция кириллическая, у нас есть созданная огромная информационная база на кириллической основе. Киев был матерью городам (княжествам) Русским, что он посылал туда книги и посылал грамотность. Теперь мы хотим это все ликвидировать? И никакой параллельности, всякая параллельность разрушает – разрушать традицию нельзя", — сказал эксперт.

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Тема о переводе Украины на латиницу возникала после заявления секретаря СНБО Алексея Данилова в интервью "Радіо Свобода". Он сообщил, что есть смысл ввести в Украине письменность на латинице. Такое преобразование он назвал "одной из фундаментальных вещей". "Я считаю, что это будет одна из фундаментальных вещей — что нам надо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу", — сказал Данилов, который также является приверженцем идеи обозначения английского языка в Украине как обязательного.

Заявление Данилова прокомментировал, в свою очередь экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко. В эфире "Украина 24" он отметил, что секретарю СНБО следует обратить внимание на вопросы обороны и безопасности страны, и не беспокоиться об украинском алфавите.

"В первую очередь СНБО должен заниматься обороной и безопасностью. На сегодня вопрос отмены кириллицы, введения латиницы не относится к первоочередным задачам укрепления обороны и безопасности", — сказал он.