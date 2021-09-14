Россия хочет решить демографическую проблему, выманив жителей Донбасса - эксперт Таким образом, по мнению Дмитрия Снегирева, РФ привлекает квалифицированных рабочих с Украины вместо выходцев из Средней Азии

13:33, Сегодня

Россия, запустив так называемую "программу переселения соотечественников", не сделала ничего нового, и данная программа направлена на то, чтобы улучшить демографическую ситуацию и привлечь квалифицированную рабочую силу с оккупированных территорий Украины. Об этом в эфире программы "Сегодня День" на канале "Украина 24" сказал глава общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

"Эта инициатива не новая. В 2010 году в России были приняты поправки к федеральному закону о сотрудничестве с соотечественниками. Фактически с 2010 года под прикрытием так называемых "российских центров", в том числе в Украине, начала формироваться база данных желающих, которые имели намерение выехать в Российскую Федерацию. Это проводилось под прикрытием выдачи так называемой "карты русских". В частности, в 2014 году мы сообщали в СБУ о деятельности центра "Русские" в Харькове. Тогда удалось минимизировать негативные последствия этой тенденции, - рассказал Снегирев. Что касается последних законодательных инициатив, то в июне в Госдуму были внесены соответствующие законопроекты об упрощенной процедуре репатриации граждан, которые желают вернуться на историческую родину. 22 июля лидер ЛДПР Жириновский озвучил тезис о том, что 15 млн этнических русских следует вернуть из Украины в Россию. Соответственно, сейчас мы имеем подобную инициативу уже со стороны МВД России".

Читайте также: Жители Крыма и ОРДЛО с паспортами России остаются гражданами Украины – омбудсмен

По словам Снегирева, война на востоке Украины была развязана Россией в том числе для того, чтобы улучшить демографическую программу. И сейчас за счет программы переселения Россия может привлечь квалифицированную рабочую силу взамен выходцев из Средней Азии.

"Начало военной кампании на востоке Украины имело целью именно решение демографической ситуации в России. Объясню, о чем идет речь. Сейчас в России проживают примерно от 1,5 до 2 млн жителей оккупированных территорий, которые были вынуждены выехать. Речь идет о том, что за счет квалифицированной рабочей силы россияне пытаются решить несколько вопросов: демографические, получение квалифицированной рабочей силы. Все-таки уровень профессиональной подготовки жителей оккупированных территорий выше, чем у рабочих из Средней Азии, и им нет нужды интегрироваться в российское общество, потому что они носители русской культуры. Учитывая, что зарплата на оккупированных территориях составляет всего 8-12 тыс. рублей, думаю, что желающих выехать будет достаточно", - сказал Снегирев.

Читайте также: Лишение гражданства Украины из-за паспорта РФ: юрист объяснил, законно ли это

Как сообщает "РБК-Украина", "государственная программа переселения соотечественников" дает право переселиться в определенные регионы с гарантией жилья, трудоустройства и денежных пособий. Проектом указа предлагается внести изменения для предоставления жителям ОРДЛО права подачи заявлений об участии в программе и получения свидетельства участника госпрограммы на территории Российской Федерации.

Ранее представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш сказал, что Украина не может помешать России интегрировать украинцев, живущих в ОРДЛО, в свое политическое и культурное пространство, но людям надо разъяснять ситуацию, потому что они не знают, что их ждет в будущем. "Это планомерная политика, которая прослеживается с 2017 года. Думаю, она будет продолжаться, и здесь нужно просто по-человечески рассказывать тем людям, которые там живут, что их ждет в будущем", - сказал Гармаш.