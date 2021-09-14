"Чикатило тоже начинал с животных": экс-нардеп о суде над известным догхантером По словам Егора Фирсова, если суд первой инстанции оправдал Алексея Святогора, - это четкий сигнал, что ему можно делать все что угодно

14:27, Сегодня

В Киеве проходит заседание Апелляционного суда по делу догхантера Алексея Святогора, который ранее был оправдан по делу о ввозе, изготовлении или распространении произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости. Общественные активисты собрались у здания суда на акцию против Святогора. В эфире программы "Сегодня День" на канале "Украина 24" один из участников акции - бывший и.о. главы Государственной экологической инспекции, экс-нардеп Егор Фирсов - рассказал, чего хотят добиться протестующие.

"Почему сюда пришло много людей? Потому что суд первой инстанции оправдал откровенного убийцу, по нашему мнению, человека, который убивал сотни собак, распространяя отраву на улицах Киева, и хвастался этим. Этот человек снимал видео, размещал в соцсетях. Поэтому сегодня собралась общественность, которая переживает, потому что завтра объектом жестокости Святогора может стать чей-то домашний любимец", - сказал активист.

Фирсов отметил, что известные маньяки-убийцы, такие как Анатолий Оноприенко и Андрей Чикатило, тоже начинали с убийства животных, и если оставить Святогора безнаказанным, не исключено, что он станет убивать людей.

"Наша организация изучала прецеденты и выяснила, что убийцы Оноприенко, который убил 52 человека, Чикатило – они именно начинали с животных, кошек и собак. И уже после этого переключались на людей. Поэтому, если суд первой инстанции оправдал Святогора, - это четкий сигнал этому человеку, что можно делать все что угодно, продолжать убивать собак и кошек, и кто знает, возможно, он захочет переключиться на людей. Я в стране, где не судят откровенных убийц, жить не хочу. Сегодня мы пришли под Апелляционный суд просто требовать справедливого судопроизводства, чтобы работал Уголовный кодекс - если человек совершал преступления, пусть отвечает", - сказал Фирсов.

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Как сообщает "Украинская правда", в январе 2021 года Шевченковский районный суд Киева оправдал Святогора, которого подозревали в жестоком обращении с животными. Его обвиняли по частям 2 и 3 статьи 300 Уголовного кодекса (ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости). Суд постановил оправдать Святогора "в связи с недоказанностью, что в действиях обвиняемого имеется состав уголовных преступлений".

По данным издания "Киеввласть", Святогор сам рассказывал, что на его счету более тысячи убитых собак. При этом он открыто издевался над попытками зоозащитников привлечь его к ответственности: якобы его поддерживают сотрудники правоохранительных органов и, к тому же, он сам адвокат. Святогор и его сообщница Ирина Кременовская даже пытались легализовать свою деятельность, создав общественную организацию.