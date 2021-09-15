Когда Путин поймет, что не получит Донбасс, он найдет способ вывести войска — дипломат из США Джон Хербст рассказал, есть ли перспектива присоединения США к формату переговоров по Донбассу

20:36, Сегодня

Ситуация на Донбассе остается напряженной и далека от прекращения войны, несмотря на "Минские соглашения" и переговоры в "Нормандском формате". Есть ли смысл подключаться США к переговорному процессу, в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" рассказал бывший американский посол Джон Хербст.

По мнению дипломата, сегодня нет формата переговоров, которые бы прекратили войну на Донбассе. И эта война будет длиться до тех пор, пока Кремль не утратит к ней интерес, и не заберет оттуда своих военных и оружие



"Я не вижу формат, который способствует сейчас переговорам, потому что вопрос о войне на Донбассе довольно простой — сейчас Кремль ведёт агрессию. Это потому, что Путин ещё не понимает, что он не может выиграть на Донбассе, но есть люди в Москве которые понимают, что выиграть там они не смогут. Когда Путин или другой решающий человек в России это поймет, они найдут способ переговоров, чтобы вывести свои войска и свое оружие из Донбасса. До этого момента Минск не подтолкнул процесс ухода российских войск из Донбасса ни на сантиметр. Были интересные разговоры и переговоры об этой войне только между Вашингтоном", — сообщил Джон Хербст.

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Он также отметил, что Россия с Америкой говорила в отношении Донбасса предметно, а в Минске она уходит от главной темы.

"Только с американцами россияне говорили с интересом об этом. На Минском формате они говорят просто чушь или то, что неважно. Поэтому формат не важен, а важен нажим на Москву со стороны санкций и со стороны военной помощи для Украины", — подчеркнул дипломат.

Бывший посол США в Украине Уильям Тейлор считает, что участие США в переговорах по Донбассу могут стать новой главой в американо-украинских отношениях. Он отметил, что существующие переговорные форматы по Донбассу продолжаются уже почти восемь лет, но безуспешно. "Может быть, если Соединенные Штаты присоединятся к этим переговорам, к "Нормандскому формату" или, может быть, к какому-либо другому формату... Возможно даже, что США подключатся напрямую к Украине в переговорах с россиянами. Может быть, удастся добиться прогресса. И если случится так, то это станет новым элементом наших отношений", — сказал дипломат в интервью телеканалу "Дом".

Также сообщалось, что США хотят найти решение, которое обеспечит работу газотранспортной системы Украины после запуска российского газопровода "Северный поток-2". Об этом сказал cтарший советник по энергетической безопасности Госдепа США Амос Хохштайн. "Я приехал сюда после того, как "Газпром" заявил о том, что они завершили строительство. Безусловно, это важное событие для меня и США… Я ехал сюда, помня о событиях 11 сентября 2001 года, помня о вопросах национальной безопасности, о том, насколько это важно для нас и Украины. Я вспоминаю эти террористические атаки и думаю, что сегодня Украина находится под давлением, подвергается террористическим атакам со стороны России. Я знаю о Майдане, о сопротивлении, мне и США очень хотелось бы поддержать Украину в сохранении суверенитета, безопасности. И один из этих вопросов – вопрос "Северного потока", — заявил советник Госдепа.