Путин может напасть на Украину из Беларуси без разрешения Лукашенко — Арестович Советник главы Офиса президента обратил внимание на то, что военные силы у границ Беларуси накапливаются постепенно

23:38, Вчера

Угроза нападения России на Украину со стороны белорусской границы существует в силу того, что президент РФ Владимир Путин может и не спросить на это разрешения у непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом в программе "Ток-шоу №1" в эфире на телеканале "Украина 24" сообщил внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Александр Григорьевич (Лукашенко – ред.) до сих про соблюдает определенную независимость политики, несмотря на 28 подписанных документов. Лучшее свидетельство тому – он не признал Крым до сих пор, сопротивляется восстановлению воздушного сообщения с Крымом. Некоторые другие признаки показывают, что все-таки он проводит отдельную от Российской Федерации политику. Но, тем не менее, мы имеем 28 документов, которые подписаны в рамках объединения союзного государства, и большая часть прошедшей встречи Лукашенко и Путина посвящена именно военному сотрудничеству. Именно так прозвучали слова об С-400 и закупке Беларусью вооружения на 1 млрд. долларов и так далее. Думаю, что Россия проводит комплекс мер по втягиванию Беларуси в свою орбиту и закреплению этого статуса, прежде всего военного. Можем ли мы сказать, что белорусские вооруженные силы являются частью планов России? Думаю, что нет. Пока. Но военная опасность у границ Украины, безусловно, усиливается", — отметил Арестович.

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Арестович также обратил внимание на то, что Беларусь и Россия наращивают постепенно количество военных учений, которые проходят рядом с украинскими границами.

"И главное – что увеличивается постепенно, то есть ежегодно растет количество оперативных мероприятий, которые Беларусь проводит совместно с Россией и Россия сама по себе проводит. И наши усилия предусматривают, в частности, разные варианты действий России с территории Беларуси. Может возникнуть ситуация, когда Путин не спросит Лукашенко об использовании территории Беларуси против Украины. Вероятность этого очень мала, но рассматривается", — отметил Арестович.

Ранее Арестович сообщал, что сами российско-белорусские учения "Запад-2021" не несут существенной угрозы для нашей страны. По его словам, в случае военной атаки со стороны Беларуси помочь Украине смогут страны, с которыми были проведены совместные учения. "Реальной угрозы в смысле "тучи враждебные веют над нами", как мне кажется, нет. Есть увеличение военной опасности по отношению к Украине, которое связано с проведением этих учений. Они более масштабные, чем непосредственно активная фаза, которая пройдет на территории Беларуси. Начиная с 2017 года, россияне задействуют во время этих учений от 150 до 250 тыс. военнослужащих по всей территории России, это стратегические учения с переброской сил с Дальнего Востока. Но, тем не менее, именно такие учения были и в 2017 году, в 2019 - как мы видим, тогда ничего не случилось", — сказал Арестович.