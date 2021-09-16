"Мы оба знаем, что вы клоун": Билецкий и Арестович поскандалили в прямом эфире Билецкий обвинил Арестовича в том, что "его работа - троллить"

10:38, Сегодня

В эфире программы "Ток-шоу №1" на канале "Украина 24" глава Национального корпуса Андрей Билецкий и советник главы Офиса президента Алексей Арестович устроили перепалку после того, как один назвал другого "клоуном".

Билецкий:

"Я понимаю, что ваша работа – вы делаете вид, что эксперт, но мы оба знаем, что вы клоун, и ваша работа - троллить. Но давайте не переходить на личное, это вам не будет приятно".

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Арестович:

Слушай, друг, давай перейдем на личное. Давай я напомню тебе - ты клоуном почему меня назвал? Потому что я сказал, что АТО это курорт, или как? Давай я тебе напомню о смерти Ярослава Бабича (юрист батальона "Азов", найденный повешенным в своей квартире - ред.), припомню тебе твоего Боцмана (Сергей Коротких, неонацист, которого связывают с белорусскими и российскими спецслужбами - ред.), встречу накануне подрыва Павла Шеремета Боцмана с Шереметом. И кто минировал, возможно, машину, пока он встречался и разговаривал.

Билецкий:

Ты будешь в суде отвечать на эти слова?

Арестович:

Я готов. Кто погиб в Запорожской области при попытке ограбить инкассатора Ощадбанка?

Билецкий:

Я расскажу.

Арестович:

Вот расскажешь в суде. Клоун, блин…

Ведущий прекратил перепалку, после чего Билецкий и Арестович закончили свои выступления в более спокойном тоне, но не прекратили взаимные обвинения.

Как передает УНИАН, ранее экс-министр внутренних дел Арсен Аваков опубликовал видеоролик, где Арестович якобы "развенчал миф" вокруг АТО. Советник главы Офиса президента назвал АТО "курортом для мальчиков" и "пионерским лагерем". "Вокруг АТО существует огромный миф и количество мифов о том, что наши ребята страдают, гибнут... АТО - это большой курорт такой, для мальчиков, большой пионерлагерь. Там праздник непослушания. Они вырываются от жен, от детей и от тещ туда", - сказал Арестович.