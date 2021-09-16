Вовлечение женщин в экономику принесет до 24 млрд долларов - эксперт 15 сентября в Киеве стартовал V Украинский женский конгресс

13:03, Сегодня

15 сентября в Киеве стартовал V Украинский женский конгресс, о гендерном равенстве говорят более 50 участников: чиновники, политики, представительницы бизнеса, медиа и общественные активисты. О том, как проходит форум, и о его целях в эфире программы "Сегодня День" на канале "Украина 24" рассказала директор по связям с общественностью компании СКМ Наталья Емченко.

По ее словам, вовлечение женщин влияет положительно на развитие бизнеса и политики.

"При принятии решений обсуждаются разные точки зрения, мы рассматриваем вопросы с разных сторон, и гендерный баланс – один из элементов разного, это очень важно. Считается, что экономический рост во многом зависит от того, насколько сбалансировано решение, в том числе насколько учтена "женская оптика". Во всех экономиках главные покупатели - это женщины, в Украине это особенно актуально", - сказала Емченко.

Она также рассказала о главных темах, обсуждающихся на конгрессе.

"На форуме сегодня говорят о том, что у Украины есть огромный экономический потенциал от вовлечения женщин в экономику, есть оценка, что это может принести от 7 до 24 млрд долларов, то есть огромный экономический потенциал уже здесь и сейчас. На форуме говорят о том, что основная сфера, в которой работают женщины, особенно в предпринимательстве, – это торговля. Также говорят о том, что женщины активно работают в сфере услуг, а если говорить о государственном секторе – это медицина, здравоохранение, есть огромные женские секторы. Женщины очень активно двигают вперед все, что касается небольших бизнесов, но есть большой потенциал в увеличении роли женщин в среднем и крупном бизнесе. Также на форуме говорят о том, какой огромной силой обладает образование", - рассказала Емченко.

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Напомним, ранее экс-министр социальной политики Украины Андрей Рева в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" рассказал, почему в Украине у пенсионеров-мужчин пенсии выше, чем у женщин. "Всегда руководители-мужчины составляли преимущественное большинство, у них была большая зарплата, и сегодня у этих людей пенсия выше, чем у женщин. Сегодняшняя реальность – это отражение той реальности, которая была вчера", - отметил экс-министр.