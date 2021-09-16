"Несколько лет такого не было": глава ОГА об обстреле российскими боевиками города Счастье Мэр города получил легкое ранение, общественные мероприятия в Станице Луганской отменены

15:01, Сегодня

Утром 16 сентября российские боевики обстреляли город Счастье в Луганской области, в результате чего был ранен городской голова Александр Донец. Ситуацию в эфире программы "Сегодня День" на канале "Украина 24" прокомментировал глава Луганской ОГА и областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

Гайдай отметил, что Донец получил легкое ранение и уже приступил к работе.

"Не было никаких предупреждений. Более того, это для нас действительно неожиданность, потому что несколько лет не было ни одного обстрела в Счастье. Это не линия разграничения, это в глубине города, мы там построили современную сервисную зону. Первый обстрел был в 6:47. Прошло определенное время, руководитель городской военно-гражданской администрации Александр Донец поехал посмотреть, что произошло, какие повреждения, никто ли не пострадал. И когда там проводил осмотр, в 7:30 был осуществлен второй выстрел, во время которого он получил ранение", - рассказал Гайдай.

По словам главы ОГА, снаряд упал у общежития, и по счастливой случайности рядом не было большого количества людей.

"Это общежитие, там рядом нет школы или детсада, но в общежитии живут люди, и посчастливилось, что никого не было на улице. У нас есть и фото, и видео, видно, что машина пострадала от обстрела, стены посечены, 20 окон выбито. Если бы там находились люди, то все было бы возможно. Сейчас над этим работают, там находятся военные, правоохранители, все выясняют", - сказал Гайдай.

Председатель Луганской ОГА вынужден был отменить соревнования, которые были запланированы в Станице Луганской.

"Могу сказать, что на 18 сентября в Станице Луганской мы планировали провести спортивные состязания, где бы приняли участие 1,5-2 тыс. человек. К сожалению, вынуждены отменить это мероприятие. Станица Луганская находится на линии разграничения, и хоть мы там построили современный стадион, я отменяю мероприятие, переношу на неопределенный срок", - сказал Гайдай.

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Как передает Штаб ООС, обстрел предположительно осуществлялся из миномета калибром 82 мм. Были повреждены объекты гражданской инфраструктуры - административное здание, автотранспорт.

Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш считает, что Россия усиливает интенсивность обстрела украинских войск, потому что понимает, что теряет инструмент влияния на Украину, воплощенный в Минских договоренностях. "Россия видит, что она теряет "Минск" как инструмент влияния на Украину. Поэтому она применяет военные инструменты. Это ее обычные методы, она всегда так делала, и будет так делать, к сожалению. И мы должны быть к этому готовы – и морально, и в военном плане", - сказал Гармаш.